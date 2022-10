Óliver Torres explica cómo le sentó quedarse fuera de la Champions

Óliver Torres ha explicado en los medios oficiales del Sevilla cómo le sentó quedarse fuera de la lista de la Champions, una decisión que le comunicó el anterior entrenador, Julen Lopetegui, y que, como es lógico, no le sentó bien.

El actual máximo goleador del equipo, con tres tantos en la Liga, no entendía cómo le podía estar pasando eso tras su buena pretemporada.

"Fue duro, no me lo esperaba y desde verano me preparé bien para hacer un buen año. El míster me lo dijo dos días antes de dar la lista, sé que para él también tuvo que ser difícil y me quedé sorprendido", explicó el extremeño en el programa A Balón Parado, de Sevilla FC Televisión.

El centrocampista relató que lo primero que hizo fue organizar una videollamada con sus seres queridos. "Lo hablé con mi familia y claro que les dolió también, pero lo vimos como una oportunidad para entrenar más y esperar el momento para demostrar que se habían equivocado", agregó.

Sampaoli y el partido ante el Mallorca

Óliver Torres también tuvo tiempo para hablar del desembarco de Jorge Sampaoli y de cómo ha cambiado la dinámica de trabajo en el Sevilla con el nuevo entrenador.

"Es como se ve, natural. A nivel de conceptos los tiene muy buenos, cada jugador se puede nutrir de ellos y mejorar. Estoy triste porque hemos cambiado de entrenador pero contento porque creo que nos puede hacer mejorar. Estamos entrenando fuerte, cogiendo las nuevas ideas del míster y su cuerpo técnico. Son muy activos y muy intensos, pero veo al equipo conectado y con los nuevos comienzos vienen nuevas ilusiones. Todos tenemos que ilusionarnos y reforzar vínculos. Falta un mundo y tenemos que estar todos juntos", subrayó.

El de Navalmoral de la Mata está ya pensando en la cita ante el Mallorca, en la que el Sevilla debe empezar el despegue. "Es un partido clave para disfrutar y que ese disfrute nos haga conseguir la victoria. Desde el comienzo, como los resultados no han ido bien no estábamos disfrutando, y por el tipo de jugadores que somos, con el disfrute va a salir todo más fluido. Mallorca tiene que ser el punto de inflexión".