Mendilibar vuelve a la rotación masiva en el once titular del Sevilla ante el Espanyol

José Luis Mendilibar ha rectificado y ha vuelto a realizar una masiva rotación de futbolistas después de que no le saliera bien la reducción de la misma en el partido anterior. Hasta ahora, el vizcaíno estaba refrescando el equipo inicial con bastante jugadores de partido a partido. Y ante el Espanyol vuelve a hacerlo.

Del día del Manchester al del Villarreal, por ejemplo, realizó nueve cambios. Siete fueron del día del Villarreal al del Athletic. Pero de pronto redujo hasta cuatro ante el Girona, y fue cuando encajó su primera derrota como entrenador del Sevilla.

Quizá por esto, y pese a que este fin de semana no hay partido y el Sevilla no volverá a jugar hasta el jueves 11 de mayo en Turín, Mendilibar ha hecho hasta ocho cambios en el once para recibir al Espanyol, que es el siguiente.

Ocho caras nuevas y baja de Fernando

Once ante el Espanyol: Dmitrovic, Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Alex Telles; Pape Gueye, Rakitic; Óliver Torres, Suso, Lamela; y Rafa Mir.

Entran en el once titular Jesús Navas, Rekik, Alex Telles, Rakitic, Óliver Torres, Suso, Lamela y Rafa Mir. Estaba inicialmente en el banquillo Fernando, es decir, que era uno de los que iba a descansar como titular, pero ni siquiera formará parte de la convocatoria oficial, que se queda en 21 jugadores. El brasileño sufre una indisposición.

En el banquillo están Bono, Matías; Montiel, Badé, Xavi Sintes, Acuña, Papu, Ocampos, Bryan Gil y En-Nesyri. La convocatoria, que era de 22 en principio, se queda con 21 al estar indispuesto finalmente Fernando.