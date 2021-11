Once titular del Sevilla ante el Wolfsburgo con el Papu y Munir en punta

Ya hay once titular del Sevilla para el trascendental partido ante el Wolfsburgo, correspondiente a la quinta jornada del Grupo G de la Champions. Julen Lopetegui realiza cuatro cambios respecto al once del sábado ante el Alavés. Entran en el once Acuña, Rakitic, Papu y Munir, por Augustinsson, Óliver Torres, Idrissi y Rafa Mir.

Así, el once inicial del Sevilla está formado por Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Joan Jordán; Ocampos, Papu y Munir.

En el banquillo estarán Dmitrovic, Adrián González, Rekik, Augustinsson, Delaney, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Luismi Cruz, Juanlu, Rafa Mir e Iván Romero.

Lopetegui habló de que había algunos futbolistas tocados que incluso estarían en la convoctoria, ante el cúmulo de bajas, ya que están lesionados Jesús Navas, Lamela, Suso y En-Nesyri y no están inscritos Gudelj e Idrissi.

El once inicial del Wolfsburgo está formado por Pervan; Lacroix, Guilavogui, Brooks; Baku, Vrancks, Arnold, Rousillon; Lukas Nmecha, Gerhardt y Weghorst.

En el banquillo alemán están los porteros Klinger y Schulze y los jugadores de campo Bornauw, Van de Ven, Paulo Otavio, Waldschmidt, Philipp, Mbabu, Felix Nmecha, Lukebakio y Ginczeck.