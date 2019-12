Buena noticia en el Sevilla. Jesús Navas y Fernando se han unido al grupo en el último entrenamiento previo al partido con Osasuna en El Sadar. Julen Lopetegui, no obstante, ha avisado de que hasta mañana mismo no determinará la convocatoria perfilada y el once definitivo.

Jesús Navas no se ejercitó varios días de esta semana por un pinchazo muscular en Valladolid del que se resintió y Fernando se perdió el partido ante el Leganés por una lesión en el tendón del aductor derecho y sólo había hecho hasta este sábado trabajo de recuperación.

Quien no se ha ejercitado y ya ha sido descartado para este partido es Nolito, con una contusión en la pierna izquierda.