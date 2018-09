Pablo Machín: "Nos salió un partido redondo"

Exultante. Así se mostraba Pablo Machín tras el encuentro "un partido redondo" de los suyos. Quizá el mejor del Sevilla desde que él tomó las riendas, aunque el técnico no olvida su "debut en el Ramón Sánchez-Pizjuán" o alcanzar el "objetivo ineludible de la fase de grupos de la Liga Europa”. Eso sí, sabe lo que significa ganarle al Real Madrid y reconoce que este triunfo, además de “importante”, es más "mediático".

"Estoy muy feliz, no sólo por el resultado sino por el esfuerzo de los futbolistas y porque la afición ha disfrutado desde el minuto 1 al 90. Nos van saliendo las cosas. Fuimos muy eficaces, pero además generamos muchas ocasiones minimizando a un rival que cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo. No sé si ellos no tuvieron su día o nosotros lo hicimos tan bien que impedimos que brillaran. La noche ha sido redonda. Lástima que no sea en fin de semana para que alguno la pueda alargar más disfrutando de la victoria", explicó el soriano, contento también porque "por una vez el VAR fue justo con el Sevilla". "Siempre he dicho que el VAR está para impartir justicia. La dificultad del arbitraje es menor ahora y, lógicamente, se perdonan menos los errores".

SATISFECHO "Generamos mucho y minimizamos a un rival que tiene con algunos de los mejores del mundo"

CONFIANZA "Esto es el fútbol; yo ya decía que tampoco estábamos tan mal tras perder con el Getafe"

Frente al conjunto de Lopetegui los de Machín se dieron un festín cambiando un poco su estilo: "Un intercambio de golpes, como a veces jugamos, era un cara o cruz, pero fuimos equilibrados y tapando sus contragolpes y defendimos muy bien desde el delantero hasta el portero. Defendimos como un equipo", matizó el técnico sevillista, que se congratuló de que sus hombres hayan asimilado un estilo en el que "creen".Con este triunfo lo que parece ya cerrado es la herida que ase abrió ante el Getafe: "Esto es el fútbol. Yo ya decía que tampoco estábamos tan mal como la gente creía. El Getafe fue más eficaz aquel día, pero aun así yo estaba contento con el esfuerzo de los futbolistas".