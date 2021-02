Pacheta: "El Sevilla no va a condicionar nuestra idea de juego"

José Rojo Pacheta, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado que su equipo es "capaz de competir y de poner en apuros a cualquiera", en alusión a su próximo partido, contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"No veo dudas en el equipo y cada vez estamos mejor. Contra el Real Madrid hicimos muy buen partido y somos capaces de competir y poner en apuros a cualquiera porque así lo hemos hecho en todos los partidos que hemos jugado", ha destacado en rueda de prensa telemática.

Pacheta, cuyo equipo se enfrenta este sábado al Sevilla en Nervión, ha avanzado que el potencial del equipo de Julen Lopetegui no le va a hacer modificar ni condicionar su estilo de juego, aunque el potencial del conjunto sevillista sea "grande".

"No me va a condicionar el Sevilla nuestra forma y nuestra idea de juego. Puede haber ajustes o detalles pero no la vamos a cambiar y vamos a ir a ganar a allí aunque sabemos del potencial que tienen", ha apuntado.

Al Sevilla lo ve el entrenador del Huesca como un rival "duro y muy bueno y fuerte física y tácticamente", virtudes que no le asustan porque ha asegurado que el conjunto azulgrana va a ir a ganar al Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Estoy muy satisfecho y orgulloso porque cada vez veo mejor a los jugadores y estoy muy ilusionado. Cada semana los jugadores me transmiten más energía", ha destacado.

Pacheta ve al Sevilla como un equipo "contundente, con segundas llegadas y muy poderoso en ataque" pero espera que el Huesca sea capaz de hacerles "correr y sufrir".

"Si es así tendremos opciones porque estamos creciendo y voy convencido. Hemos preparado el partido para ganar", ha finalizado el entrenador del equipo altoaragonés.