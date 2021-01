De Banega a Simeone, el cordial vínculo del Papu con argentinos ex sevillistas

La retahíla de referencias futbolísticas de Papu Gómez conforman una nómina de ex sevillistas. Saviola, Bertoni, Simeone... Ha jugado junto a Banega, también conoce a Acuña y Ocampos de la selección argentina. Es amigo de Perotti, de Fazio, de Mercado, del Tucu Correa... Incluso del francés Konko, que ahora vive en Bérgamo. Entre todos, brilla con luz de eternidad el nombre de Diego Armando Maradona.

"Maradona jugó aquí y para los argentinos es un orgullo poder vestir una camiseta que también vistió Diego", dijo en la entrevista concedida a los medios del Sevilla. En marzo le preguntaron en qué equipo español le gustaría jugar. No lo dudó: "Sevilla", dijo, sin el artículo y con un pronunciado yeísmo, como es costumbre entre los argentinos.

"No sé si es el destino, pero he hablado con muchos chicos que han jugado aquí y otros que han vivido en la ciudad. Me han hablado muy bien del Sevilla como club y como ciudad. Me preguntan en qué club de España me gustaría jugar y me sale natural. Escuché tantas cosas buenas que me salió natural. Es increíble que hoy, después de diez meses, esté aquí", confesó ayer.

También contó una anécdota curiosa. "Mi tío Hugo Villaverde jugó con Bertoni en Independiente. Jugó mucho tiempo y ganaron muchas cosas –tres Copas Libertadores y una Intercontinental, entre 1973 y 1976–. Creo que de ahí vienen mis ganas de ser futbolista. Desde pequeño empecé a jugar y en mi cabeza lo único que había era una pelota".

Por aquel entonces, "quería imitar a Pablo Aimar". "Era un referente en mi posición y cuando él jugaba en River yo tenía 12 años. Al ser bajito intentaba imitarlo a él, a D’Alessandro, Saviola, Ariel Ortega... todos esos enganches"... Y también tuvo como gran referente a Diego Pablo Simeone, en la incipiente faceta de técnico del Cholo.

Lo dirigió en 2009 y 2010 en el San Lorenzo de Almagro, el club de Scotta: "El Cholo en mi carrera fue importantísimo porque me pilla en una etapa tal vez de rebeldía. Yo tenía 20 años y quería hacer cosas que creía que estaban bien y no lo estaban. Desde su experiencia me ayudó mucho, sobre todo en lo futbolístico". Luego el Catania lo trajo a Europa. "Al final llega Simeone al Catania y me hace crecer aún más. Todo su cuerpo técnico son gente que admiro y que me hizo crecer".