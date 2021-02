Papu Gómez: "Estoy contento por ganar y por el gol, pero triste por la lesión de Ocampos"

El futbolista del Sevilla Papu Gómez atendió a Movistar tras el partido para mostrar su punto de vista de todo lo que había acontecido en el choque.

Feliz

"Estoy contento por el debut y el gol, pero por la victoria sobre todo y triste por la lesión de Lucas. Esperemos que no sea nada grave".

Lesión de Lucas

"Se escuchó desde el banquillo un rumor muy fuerte y esperemos que no sea nada".

Gol

"No soy de marcar mucho pero estoy un poco acostumbrado a probar de fuera del área, dio el balón en un rival y pudo entrar. Sé que no estoy al cien por cien todavía pero cada día me siento mejor. Cuando el técnico me necesite daré lo mejor".

Partido

"Empezamos a maneja la pelota con espacios, el Getafe se metió atrás y logramos los goles".