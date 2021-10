El parón juega a favor de Acuña y En-Nesyri

En el Sevilla hay cautela y relativo optimismo con las lesiones de En-Nesyri y Acuña, entendiendo que el parón por fechas internacionales para las selecciones de la próxima semana juega a favor de la recuperación de ambos. El máximo goleador de la temporada pasada estará algo más de un mes de baja al sufrir una rotura fibrilar en los isquiotibiales, según avanzó la Cope, pero espera aprovechar el receso competitivo para avanzar en su recuperación.

No hay partes médicos oficiales, ya que el club tiene la política de no desvelar los partes médicos para no dar pistas a los rivales. Pero parece que los dos meses referidos en un principio no serán tanto en el caso del delantero, mientras que el lateral está aún a la espera de que la inflamación del tobillo posibilite una explocación médica más certera.

Monchi sí reconoció que En-Nesyri tenía una dolencia muscular, sin especificar el tiempo de baja, horas antes del Wolfsburgo-Sevilla, partido en el que se lesionó Acuña al sufrir una fuerte contusión en el tobillo en un centro que intentó tapar Mbabu golpeándolo. “Tiene una lesión muscular, esperemos que no se alargue mucho y tenemos la ventaja del parón para acortar su recuperación. Esperemos que no sea algo que se alargue mucho, pero tenemos que mirar hacia delante y cubrir dentro de la plantilla esa baja. Munir está entrenando muy bien y está en la dinámica tras un verano complicado”, dijo el director deportivo sobre la rotura fibrilar de En-Nesyri, que se retiró lesionado ante el Espanyol.

El delantero del Sevilla, baja en Wolfsburgo por sanción además, se podría perder alguna cita clave del Grupo G de la Champions, sobre todo el partido en Lille, el 20 de octubre. La esperanza del cuerpo técnico es que el parón lo ayude a recuperarse y esté disponible ya para el 2 de noviembre, día fijado para el Sevilla-Lille.

El marroquí, que fue citado por su país para dos partidos de clasificación al Mundial que se juegan la semana próxima, es baja segura el domingo en Granada y tendrá complicado jugar en Vigo tras el parón. El club presentará el parte médico para que no tenga que viajar a Marruecos.

Asimismo, Acuña también fue citado por Argentina para los partidos de su selección la semana próxima. En espera de las pruebas médicas, podría no viajar para iniciar su recuperación en Sevilla durante el parón. Es la esperanza del club.