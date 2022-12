Pedro Ortiz dedicó su golazo a la memoria de su madre

El golazo espectacular de Pedro Ortiz para empatar el encuentro ante el Mónaco ha sido lo mejor de la noche en el Sánchez-Pizjuán y el joven medio centro, que lo ha pasado muy mal con un año de lesiones y por el fallecimiento de su madre recientemente, ha dedicado el tanto a la memoria de ésta.

"Me he quedado sin opciones en la jugada, he visto al porteo adelantado y le he pegado. Cuando le he pegado creía que el balón no había entrado, pero luego he visto que sí. Estoy muy contento por el gol. Aprovecho para dedicárselo a mi familia a mi madre, que sé que está conmigo", decía emocionado.

Pedro Ortiz recordaba que "no fue un año agradable. Cosas que pasan, Por eso qiería dedicarle el gol a mi madre", explicó.

El canterano recordaba que los jugadores del filial animaron la noche. "Que no sea por falta de ganas", espetó.