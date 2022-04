Pepe Castro: "Me preocupa la descoordinación con el VAR, no puede entrar a rearbitrar"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, se ha acercado como cada Martes Santo a la parroquia de San Benito para la ofrenda floral a la señera Hermandad del barrio de La Calzada. Junto a él, el vicepresidente José María del Nido Carrasco. Tras el acto protocolario, atendió a la prensa para glosar los puntos de actualidad de su club. ¿Qué ha pedido el rector utrerano en sus oraciones? "Lo primero que se pide es la salud, y a partir de ella, competir lo mejor posible. Pero este año no hemos tenido mucha salud, viendo el número de lesiones...", lamentaba.

Anda el Sevilla enfrascado en ese sprint final de la única competición que le queda al Sevilla, la Liga. ¿Meterse en Champions por tercer año consecutivo colma las aspiraciones de Castro? "Pido lo máximo en estas siete jornadas. En los últimos días se nos ha tachado en ciertos sectores de la prensa de conformistas y para nada lo somos, siempre miramos hacia arriba, vamos a tratar de conseguir lo máximo. Ante el Granada se vio que con un solo jugador de vuelta, el Papu, el equipo ya cambió. Cuando se vayan incorporando más, veremos".

Se le pregunta si aún mira incluso al título de Liga, ahora que visita el Real Madrid el Ramón Sánchez-Pizjuán el Domingo de Resurrección: "Lo primero es asegurar ese campamento base, la Champions, y mirar hacia arriba desde ahí. Hemos perdido la segunda plaza porque durante seis o siete partidos apenas hemos ganado, no hemos tenido acierto, hubo errores arbitrales y sufrimos muchas bajas... Ahora hay que intentar conseguir de nuevo esa segunda plaza".

Para ello, se antoja necesario vencer al destacado líder el domingo. "El Real Madrid tiene siempre en su calendario de Liga como uno de los partidos mas difíciles el del Sevilla y confío en los míos el domingo, claro que podemos ganar. Tenemos una magnifica plantilla, hemos hecho un esfuerzo por pone lo mejor en el césped, pero ganar un partido es muy difícil en esta Liga. Esto se mide por victorias y hay que apretar para acabar donde nos hemos merecido por nuestra trayectoria".

Alguien le recuerda al dirigente sevillista que también hay equipos por abajo que aprietan, como el Betis y la Real Sociedad: "Me importan los nuestros, que tengan un buen rendimiento y acompañen las decisiones arbitrales adecuadas. Mirar hacia abajo es perder vitalidad y fuerza, miramos hacia arriba".

Y ya que ha referido en dos ocasiones la labor arbitral, se le insiste en que se explaye al respecto: "Me preocupa en general los árbitros, el criterio, lo que me importa es que los árbitros sean consecuentes y que sean los jugadores con sus errores y aciertos lo que decidan los partidos, no ellos. Me preocupa la descoordinación con el VAR, que no puede entrar a rearbitrar los partidos. Espero que Luis Medina, que fue un excelente árbitro, sea capaz de organizar el colectivo arbitral y que sean los jugadores y no los árbitros los que decidan. A Luis no lo he visto últimamente, claro que se puede hablar con él con tranquilidad, pero igual que lo llamo yo, lo pueden llamar presidentes de otros equipos".

Destacó Castro cómo Julen Lopetegui está disfrutando estos primeros días de Semana Santa. Ni en 2020 ni en 2021, a causa de la pandemia, el entrenador vasco lo pudo hacer. Él mismo quiso estar presente ayer en la ofrenda a San Pablo. "Incluso ha alquilado un balcón para contemplar del paso de las cofradías, está disfrutando con su familia y mañana seguiremos viéndolas juntos".

Otro asunto menos agradable, el bajo rendimiento del delantero Anthony Martial hasta ahora: "No es fácil, un jugador que viene de otra liga... esperemos que nos resuelva algún partido de los que quedan, porque tiene una enorme calidad".

Y para acabar, se le pregunta por la posibilidad de que Diego Carlos vista la camiseta de la selección española absoluta: "Es una decisión de él, ahí no podemos entrar, lo que me parece mejor, es que siga con ese alto rendimiento con nosotros".