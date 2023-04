Pepe Castro: "El cierre parcial es una barbaridad, con Sevilla y Betis son más duros"

Una amplia comitiva del Sevilla Fútbol Club se acercó hasta la Iglesia de San Benito, en el barrio de La Calzada, para la tradicional ofrenda floral a la hermandad que hace su estación de penitencia cada Martes Santo. Junto al presidente José Castro se desplazaron el vicepresidente José María del Nido Carrasco y los consejeros Enrique de la Cerda, Luis Miguel Castro y Jorge Marín.

Al término del acto protocolario, Castro atendió a la prensa para abordar la agitada actualidad deportiva del Sevilla, marcada por el feliz estreno en Cádiz de José Luis Mendilibar, tercer entrenador del Sevilla esta temporada, y también sacudida por el cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo Viernes Santo, en el importantísimo partido de Liga ante el Celta (21:00).

Lo primero, degustar esos tres puntos de Cádiz: "Estos tres puntos en el Nuevo Mirandilla nos han llenado de optimismo, ellos estaban con los mismos puntos que nosotros, nos guste o no estamos en la misma liga, no perdían allí desde septiembre y por allí han pasado muchos equipos. Estamos seguros de que será el inicio de la escalada de posiciones con el nuevo entrenador, acaba de llegar, hay que darle un poquito de tiempo, pero tiene claro qué es lo que necesitamos. Y algo también muy importante es que nuestros jugadores ya va saliendo del dique seco y tendrá opciones de jugadores que no han podido actuar apenas y que eran vitales para este proyecto".

Reconoció que comulga más con la pizarra del nuevo técnico: "Me gusta jugar en el campo contrario, no en el nuestro, y por tanto me tiene que gustar más, pero simplemente por eso, cada técnico tiene su forma de jugar, todos los sistemas son buenos si se gana, si no, dejan de ser buenos, en todo caso arriesgar continuamente no tiene sentido y menos en la situación en la que estamos este año desgraciadamente. Y lo que ya hemos visto en este primer partido es no arriesgar atrás y aprovechar la plantilla que tenemos en la parte de arriba para hacer daño al rival jugando en el campo contrario, eso nos da tranquilidad a todos".

¿Ve un Sevilla más coherente con Mendilibar? "Veo un Sevilla más lógico, más normal digamos, que cada uno juegue en su posición y se hagan cosas lógicas, en el fútbol está todo inventado. ¿Tenemos una plantilla para Champions? Quizás no, pero tampoco para estar sufriendo lo que hemos sufrido. Hay temporadas que salen así y le salen a todos los equipos, pero yo estoy seguro de ahora, y con todos los elementos prestos a jugar, nos instalaremos en una zona templada".

Se le plantea incluso si hay tiempo de mirar hacia la parte de arriba de la tabla: "De momento, a ganar el siguiente y salir de ahí, no lancemos campanas al vuelo, estamos con un enorme optimismo con este entrenador y con el equipo y a partir de ahí, cuando ganemos tres partidos seguidos y estemos tranquilos, hablaremos".

Y tras abordar el estreno de Mendilibar, el esperado cambio de tercio y el enfoque al cierre parcial del estadio por aquellos insultos a Sergio Ramos en aquel partido de Copa de 2016: "Es una absoluta barbaridad, en otros estadios ocurren cosas más graves y no pasa nada, en todo caso estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo que podíamos hacer, hasta acudir a la Justicia ordinaria y al Supremo. Esos abonados que no pueden ver el partido y a los que hemos tenido que devolver el dinero pueden sacar otra localidad. Muchos de los abonados que estaban en esa zona hace seis años ya no están, es todo una tropelía. Estamos acostumbrados a que a Sevilla se la mire de forma distinta, tanto a Sevilla como a Betis con las sanciones, con nosotros son más duros".

Y trató el delicadísimo tema del caso Negreira: "Si está prescrito o no ya lo veremos, esperamos que se llegue al fondo de la cuestión, es un tema muy muy grave, lo dice el presidente de la UEFA, cuando alguien empezó a quitarle importancia al tema fuimos los primeros en decir lo contrario y que había que llegar al final. No podemos estar trabajando en el fútbol español muchos para que, por algunos que hagan cosas que no deben hacer, se pierda la credibilidad".

Finalmente, el finiquito de Sampaoli, aún pendiente: "Hay negociaciones. Ya no es como antes. Antes, cuando había que firmar a un entrenador debías finiquitar al anterior, pero ahora el entrenador sigue cobrando como si estuviera trabajando, y ya llegaremos a un acuerdo".