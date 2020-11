Prioridad absoluta, miércoles 2, Chelsea en Nervión

Objetivo prioritario remarcado en rojo en la agenda del Sevilla. No hay otra en el horizonte sevillista que lo del miércoles, 2 de diciembre en Nervión con el Chelsea deseando lo mismo, acabar de líder del Grupo E de Champions. Toda la historia del grupo la polarizan ambos y como ambos han conseguido lo mismo, pues todo a una carta el próximo miércoles en Nervión. El Sevilla que nunca se rinde ganó en Rusia y como más gusto da.

Desde la primera campana asistimos a lo que viene siendo un paseo militar o, más claro aún, un monólogo en el que lleva la voz cantante el equipo que viste de blanco. Todo se aclara con un tiro de Rakitic cuando sólo se lleva cuatro minutos de juego. Un golazo que supone un plus de confianza para un equipo que no anda escaso de ella. Y con ese gol, el balón es para el Sevilla, mientras que los rusos no paran en su frustrante intento de perseguir sombras inalcanzables.

Con Ocampos en su papel habitual de horadar por un flanco del rival, con Rakitic moviendo los muñecos y la línea de presión muy arriba, Vaclík es un espectador en localidad preferente, DiegoCarlos puede aumentar la ventaja y se llega al descanso con un nuevo objetivo en lontananza, el de pelearle al Chelsea el honor de liderar el Grupo E. Claro que resta todo un mundo para que esta aventura rusa termine y la verdad es que de la continuación sólo queda un más de lo mismo.

Y como fútbol es fútbol y sus numerosas circunstancias, en el segundo tiempo pronto va a comprobarse que no está todo hecho, que el Krasnodar está vivito y, además, colea con furia. Koundé salva milagrosamente, pero no puede repetir faena poco después. Un empate que sabe a poco y ante el que el Sevilla se rebela en busca de cantar bingo. Asedia el área rusa y, una vez más, sobre la campana, esta vez Munir, para no ser menos que el Chelsea y el miércoles nos vemos en Nervión.