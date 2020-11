El nivel de juego de Ivan Rakitic no está siendo el esperado por los aficionados sevillistas. Al menos no está teniendo el protagonismo de acciones decisivas. Ha anotado ya su primer gol en el Sánchez Pizjuán, lo juega prácticamente todo, pero le falta algo y el propio futbolista lo reconoce.

“Es normal. Necesito un poco de tiempo. No es igual el Barcelona que el Sevilla. Se juegan de forma distinta. Somos muy competitivos y uno quiere jugar siempre. He venido con una gran ilusión de dar lo mejor de mí. Hay que coger ritmo, entender a mis compañeros y que ellos me entiendan a mí. Cada día y semana vamos a mejor. Las últimas dos semanas han sido muy importantes para mí”, comentó el suizo-croata en Canal Sur Radio.

“Me siento como un chaval. Me encuentro muy bien. Las lesiones musculares no me tocan por decirlo así. Me cuido muchísimo. De ahí viene un poquito la decisión de dejar la selección. El ritmo que van a tener ahora los chicos se tiene que pensar un poco y UEFA y FIFA deben pensarlo un poco. Hay que cuidar bien a los jugadores. Me viene bien centrarme en el Sevilla al 100%”, añadió al respecto de la denuncia de algunos entrenadores, como Julen Lopetegui por los esfuerzos continuados que tienen que hacer los futbolistas.

En este sentido, el Sevilla es uno de los clubes más afectados, tanto por la presencia de muchos internacionales como por la participación en la Champions. “No hay nada más bonito que jugar cada tres días. En Champions nos ha salido mejor que en Liga por pequeños detalles. No hemos perdido en ningún momento la cabeza. Tenemos que mejorar, por supuesto, pero hacemos muchísimas cosas bien. No pensar en más adelante. Tras el parón no habrá descanso. Y pienso que el año va a ir muy bien, la verdad”, completó.