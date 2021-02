Rakitic, nombrado embajador de la UEFA

El sevillista Ivan Rakitic ha desarrollado una prolija carrera profesional en Europa que ha llevado a la UEFA a nombrarlo oficialmente su embajador, un honor que el centrocampista suizo-croata tendrá mientras sigue en activo en las filas del equipo que entrena Julen Lopetegui.

La UEFA ha anunciado, a través de las redes sociales, esta decisión tras estudiar el perfil de muchos jugadores y considerando que el internacional croata reúne todas las condiciones que busca la Fundación del ente organizativo del fútbol europeo, que adjunta un vídeo en el que recoge imágenes de Rakitic en distintas etapas de su carrera, entre ellas con los títulos que ganó en el Sevilla.

📝 🤝 The @UEFA_Foundation is proud to announce @ivanrakitic as its first official ambassador!👏 Welcome, Ivan! pic.twitter.com/QfUfiu08s3