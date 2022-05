Raúl de Tomás y el Sevilla, un rumor y un desmentido oficial

Que el Sevilla va a verse obligado a realizar una revolución en su proyecto es obvio. Y esa realidad va dejando su goteo de noticias rumores. En el día de ayer surgió el de la opción de que el delantero del Espanyol Raúl de Tomás ya tendría claro que su destino en la próxima temporada iba a ser el club de Nervión. Según informó Cope Sevilla, el delantero madrileño les habría comunicado a dos compañeros del vestuario blanquiazul que la temporada próxima jugaría en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El revuelo fue tal que su agente salió a desmentirlo públicamente.

Según publicó el periodista Fabrizio Romano, el agente del ex canterano del Real Madrid, fue rotundo sobre esa posibilidad, negándola, obviamente. "Es totalmente falso. No va a suceder", dijo Luis Alonso.

Raúl de Tomás has no plan to join Sevilla this summer, it wasn’t even discussed with his teammates despite rumours. “It’s totally fake, it won’t happen”, the answer by his agent Luis Alonso. ⛔️ #Sevilla