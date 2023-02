Lejeune, sobre la acción de Bryan Gil y Raúl de Tomás: "Es penalti"

Florian Lejeune, central francés del Rayo Vallecano y autor del gol del empate frente al Sevilla, opinó que el empujón que Bryan Gil propinó a su compañero Raúl De Tomás en una acción ofensiva en el minuto 77 es "penalti", algo que no consideró el colegiado Jesús Gil Manzano.

Fue Fue una de las acciones polémicas de un encuentro que no debió terminar Catena tras su alevoso pisotón a Pape Gueye ante Gil Manzano. Jaime Latre, en el VAR, no quiso corregir a su colega, aunque el defensor del Rayo despeja primero contra el cuerpo del sevillista en el suelo, golpeándolo con la pelota, y luego le pisa la pierna con los tacos en la corva de la rodilla, de forma alevosa.

El Rayo empató con el Sevilla y se mantiene en la carrera por los puestos europeos al sumar 34 puntos, a tres de la quinta plaza que ocupa el Betis.

"Seguimos sumando. Queríamos los tres puntos pero el Sevilla es muy buen equipo. Empezamos bien pero después bajamos la intensidad y nos costó y en la segunda parte jugamos bastante bien", confesó el zaguero francés, autor del gol del empate que lleva ya cuatro tantos este curso.

"No está mal marcar cuatro goles. Me salen las cosas bien y que este gol sirva para un punto es positivo", confesó en Movistar Plus.

El zaguero galo habló sobre la acción en la que su compañero Raúl De Tomás reclamó penalti tras un empujón de Bryan Gil y se mostró tajante. "Para mí es penalti".