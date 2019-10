Sergio Reguilón es uno de los jugadores que más han llamado la atención en el Sevilla en los primeros meses de competición. El jugador cedido por el Real Madrid ha recibido el premio de la llamada de la selección nacional, noticia que ha relatado cómo la recibió en una entrevista en Deportes Cuatro.

"Le pegué un golpe al sofá, empecé a chillar, vinieron los compañeros conmigo... Fue muy emocionante, echo la vista atrás y... Desde el Madrid me llegaron muchas felicitaciones, de compañeros y amigos míos", ha indicado el lateral izquierdo madrileño, que asegura que está centrado en el Sevilla y no piensa ahora mismo en volver al Santiago Bernabéu: "Yo ahora mismo estoy centrado en mi Sevilla. Salí bien del Madrid, no quedé mal con nadie. Todo fue de mutuo acuerdo, le debo todo al Madrid y es imposible irse mal. Le tengo mucho cariño a Solari, que es el que me dio la confianza".

Reguilón ha rechazado que tenga un problema con Zinedine Zidane, el técnico que le abrió la puerta de salida del Real Madrid. "No tengo ningún problema con Zidane, conmigo siempre fue de cara. El año que viene se verá, yo estoy centrado para hacerlo lo mejor posible y ponérselo difícil el año que viene", termina.