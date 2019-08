Mientras permanece atento a la situación de Nolito, el Celta de Vigo sondea otras opciones dentro del plantel del Sevilla. Según apuntan varios medios, el cuadro celeste está interesado en hacerse con los servicios de Roque Mesa para reforzar la medular. La Voz de Galicia avanza incluso que las negociaciones por el canario ya han comenzado.

Mesa, que no entra en los planes de Julen Lopetegui, no viajó junto a sus compañeros a Alemania, donde el equipo está concentrado desde el pasado 26 de julio. El canario lleva días esperando a resolver su salida. Y aunque clubes como el Genoa han preguntado por él al Sevilla, las negocaciones no han fructificado en ningún caso. Ahora es el Celta quien entra en escena.

Además de un extremo, el equipo gallego está buscando un pivote en esta ventana estival y Mesa entra en el perfil deseado. El ex de Las Palmas o Swansea llegó al Sevilla en enero de 2018, pero nunca ha conseguido tener continuidad en el cuadro nervionense. La temporada pasada disputó 1.742 minutos en la Liga.