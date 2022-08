Rubi: "Espero un encuentro de mucha tensión"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer, Rubi, comentó este viernes sobre el partido que le medirá el sábado al Sevilla en el Power Horse Stadium que espera un encuentro "de mucha tensión" entre dos equipos que buscan en esta tercera jornada de LaLiga Santander la primera victoria del campeonato.

"Cuando avanzas de tres, cambia mucho las cosas. Estamos haciendo un trabajo para ir cada vez siendo mejor equipo, pero lo que nos interesa es ganar los partidos y pienso que a nuestro rival igual", dijo el técnico catalán en su comparecencia de prensa.

Rubi aseguró que no espera un Sevilla "desesperado" porque cree que "en el corto plazo va a empezar a ganar partidos y a escalar posiciones. Nadie tiene ninguna duda de eso".

"Los seis o siete primeros ya sabemos quiénes van a ser y uno va a ser el Sevilla. Es cuestión de tiempo. Nosotros vamos a intentar que les cueste una semana más esa primera victoria y que nos caiga de nuestro lado, pero nos viene un equipo de 'Champions', con un gran equipo, un gran staff, un rival potentísimo".

Comparó esta cita con la anterior en casa frente al Real Madrid (1-2) y espera igual comportamiento de los suyos porque "en el primer partido la imagen fue muy buena" y estuvieron "cerca de puntuar contra un rival máximo".

El barcelonés destacó que sus "futbolistas están rompiendo un poquito esa barrera de decir que están aquí", que son "uno más, sabiendo que hay plantillas de potencial más grande por tema económico".

"El tema es no confundirse, no pensar que ahora se abre una puerta de facilidades. Las dificultades siguen estando y si nosotros competimos al mismo nivel podemos ganar el partido de mañana, si no competimos al mismo nivel no veremos una victoria", subrayó.

También destacó que cuenta con el delantero nigeriano Sadiq Umar porque "en el día a día está inmejorable", en alusión a su posible traspaso en los próximos días.

"Si tú preguntas a cualquier rival, uno de los dos o tres jugadores que les intimida más es el nombre de Sadiq. Es un jugador que para nosotros es muy importante. Yo no tengo ninguna novedad y mañana va a jugar con todas las ganas del mundo", insistió.

