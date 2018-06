Rubiales quería a Marchena desde antes de presidir la RFEF

Carlos Marchena no pudo decirle que no a Luis Rubiales y el Sevilla tampoco supo retener al adjunto de la dirección de fútbol ante la insistencia de la Federación Española. A medio o largo plazo se comprobará si este honorable acto de gallardía del club de Nervión es positivo o tiene algún lastre en plena planificación, sobre todo teniendo en cuenta que Joaquín Caparrós es novato en la dirección deportiva y que está al frente de un área nueva. Pero el no fue casi imposible.

El presidente de la RFEF ya había tentado a Marchena incluso antes de acceder a la presidencia del organismo rector del fútbol español, el pasado 17 de mayo. El predicamento del ex campeón de Europa y del mundo con la selección es tremendo y cuando estaba preparando su candidatura a la selección ya le pidió que formara parte de su equipo, pero entonces Marchena adujo que se debía al Sevilla. Sin embargo, la tormenta a raíz del fichaje de Lopetegui por el Madrid a tres días del Mundial terminó por vencer la resistencia de Marchena.

Tras la destitución de Lopetegui se produjeron varias llamadas de teléfono del propio Luis Rubiales, Fernando Hierro y Sergio Ramos a los responsables sevillistas, José Castro, Joaquín Caparrós y Carlos Marchena. Y el club entendió que no podía negarse esta vez a ceder a su alto ejecutivo. El cabecense, antes del debut de España ante Portugal, se pronunció: "Desde pequeño, el deporte enseña a llevar distintos roles y momentos. Siempre he tenido que intentar, y siempre me han enseñado, que el equipo estaba por encima de mi figura. Y en el caso de la selección, está por encima de todo el mundo".