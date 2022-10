Sampaoli: "Si vamos asustados al Bernabéu... ¿cómo saldremos de allí?"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha comparecido ante los medios de comunicación en la víspera de la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu en la undécima jornada de Liga, en la que se enfrenta a un Real Madrid líder y empoderado.

El argentino tiene en cuadro la defensa y, aunque parece que podrá contar con Marcao, explica los pormenores de la preparación de un choque muy desfavorable para los nervionenses en lo que se refiere a las estadísticas, ya que no ganan en terreno merengue desde la temporada 08-09 (3-4) con Manolo Jiménez y sólo ha sumado un empate con Lopetegui desde entonces, en la Liga 20-21 (2-2).

Sin embargo, no tiene la sensación Sampaoli de que su equipo, por esos precedentes, vaya a ssalir derrotado ya de antemano. “Tengo mucha ilusión en el partido y muchas ganas de que se juegue. Imagínese si fuéramos asustados al Bernabéu, cómo saldríamos de alli... Vamos a jugar un partido, o intentaremos jugar un partido si el rival lo permite, de mucha audacia. Intentaremos. Después el desarrollo te pone en tu lugar o no. Espero un partido que podamos llegar a protagonizarlo desde algún lugar", ha precisado.

El argentino tiene claro que las armas con las que el Sevilla irá serán tener el balón e impedir que el partido se parta. “Hay dos lecturas sobre un equipo como el Real Madrid. A veces termina siendo un equipo impredecible en el juego porque no tienen posiciones fijas, porque ocupa muy bien los espacios vacíos, tiene los tiempos de verticalidad muy bien leídos... Tener jugadores que tengan la capacidad de no perder el balón y tener la chance de estructurarse defensivamente antes de que ellos logren descomponer es la idea del partido. Si no, se hará muy complicado. La mayor situación que podemos manejar es el control de la pelota, del juego. Si somos un equipo que vaya y venga, en ese desorden, es muy fácil que no tengamos posibilidades. Pero si nos emparentamos con el partido desde el orden y desde el juego avanzarán las chances”.

El técnico confirmó que Marcao tiene posibilidades de jugar. "No lo quisimos arriesgar en el partido anterior, pensamos que mañana ya tiene la posibilidad de reaparecer. Él va a viajar con el grupo. Fernando no podemos contar con él, la lesión de Nianzou, el problema crónico que tiene Acuña que lo hace jugar en un bajo porcentaje de lo que puede... pero hay necesidades también para que algunos jugadores estén aún no en su total capacidad”.

Las bajas en defensa. “Las complicaciones en el bloque defensivo son reales e inclusive se van incrementando con los partidos. Pero hoy pensamos que para este partido tan importante tenemos que tener estructuras más allá de nombres que nos permitan neutralizar un equipo que tiene una faceta muy contundente de funcionamiento ofensivo. En el poco tiempo que tenemos hay que estructurar un bloque que nos permita cerrar los canales que ellos aprovechan muy bien”.

¿El mejor Real Madrid? “No tengo la capacidad de hacer esa evaluación. Lo hace muy bien y tiene una conexión entre futbolistas muy grande y eso lo hace extremadamente peligroso, Están en un muy buen momento además”.

Valoración del partido ante el Valencia. “Lo más peligroso de este proceso es evaluar sobre la competición. Tenemos que estar corrigiendo todo el tiempo situaciones de nosotros. El otro día el primer tiempo no pudo jugar, se frustró y fue un tiempo totalmente neutro. La situaciones del Valencia fue la del gol nada más y fue bastante aburrido. En la segunda parte cuando encontró espacios para jugar en un sistema que es diferente al que habitualmente usaban, los jugadores empezaron a generar situaciones de gol y pudimos ganar el partido".

Mensaje a la afición. “Siempre digo lo mismo. La afición tiene que recoger lo que le da el equipo en el campo. En la segunda parte contra el Valencia le dio motivos para que vibrara esos 45 minutos. No podemos pedirle nada, tenemos que darle. Darle esa ilusión que tiene que ver con un equipo desinhibido que vaya a atacar donde juegue y que tenga esa actitud del segundo tiempo".