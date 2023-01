Sale Ocampos y entra Januzaj, las cosas del fútbol

Triunfo sevillista para aliviar bastante la situación clasificatoria, sobre todo por el hecho que los hombres de Jorge Sampaoli habían merecido con creces la victoria contra el Cádiz. La irrupción de Ocampos fue fundamental para el decisivo penalti de Iván Alejo.

Ocampos | En un Sevilla de este nivel es casi capitán general

El fútbol nunca deja de proporcionar sorpresas y una de ellas tuvo lugar el pasado verano cuando, antes de hacerse público, llegaba la noticia de que Ocampos iba a dejar su plaza en la plantilla del Sevilla a Januzaj. Se puede justificar esto, lo de la salida, no lo de la entrada, con una oferta por 20 millones de euros, pero dejarlo cedido y encima fichar a ese sustituto es propio de la ciencia ficción. Ocampos, en el actual ejército sevillista, con su raza y su corazón, es poco menos que capitán general.

Rakitic | Elogio a su sangre fría y a su fútbol más arriba

Que no tiene la intensidad suficiente para jugar al nivel que llegó a alcanzar es indudable, pero ahora sí está poniendo más cosas al servicio de todo el equipo y también de la plantilla. La situación tras el penalti desbocaba los corazones de que quienes sienten los colores radicados en Nervión y tuvo sangre fría. Pero no sólo eso, también aportó fútbol en esa posición más avanzada.

Jesús Navas | Centros con peligro, mil, y ninguno a En-Nesyri

El capitán de los nervionenses salió con toda la cuerda dada y empezó a entrar una y otra vez por la banda derecha. Percutió infinidad de veces, superó con calidad a los rivales, pero ninguno de los centros que realizó, muchos de ellos en una situación ventajosa para él gracias a que se la había fabricado con su calidad, conectaron con En-Nesyri. Una de dos, o el marroquí no lo entiende a él o al revés.

Lamela | La primera tarjeta no existió, pero ese riesgo...

La primera cartulina tuvo mucho más que ver con las caídas en el área que no le habían señalado, una de ellas clarísima tras tocarle Iza en el pie, que con el golpe que propinó al adversario. No es raro que Hernández Hernández no se atreviera con la segunda, pues hubiera sido ya increíble que por dos golpes así se hubiera ido a la calle, pero no debió arriesgarse tanto, está claro.