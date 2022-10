Sampaoli: "En Dortmund dimos el paso de jugar sin angustia"

Jorge Sampaoli espera que el Sevilla siga creciendo sobre su propia concepción del fútbol, sobre la confianza en sí mismo, aunque ya advirtió que el próximo rival, el Mallorca, "está muy estructurado" y si no desarrolla su propia idea hará sufrir al Sevilla.

El entrenador argentino se centró muchísimo en la introspección, en la autoconfianza. De hecho, reconoció que "para el partido con el Borussia no hablamos de ni un solo jugador del Borussia, porque ahora mismo la prioridad somos nosotros". Y aseguró que lo de Dortmund fue un importante "paso adelante".

"El equipo que jugó con el Bilbao sufrió esos momentos de angustia y en Dortmund dimos ya un paso de saber que podemos jugar sin angustia y eso generó dominio. Podríamos haber ganado perfectamente, porque Dormund no nos incomodó. Y eso es un avance, si pensamos que podemos generar ese estado mental podemos ser competitivos con cualquiera", aseguró Sampaoli.

El entrenador de Casilda quiere que su equipo se haga a un juego con el que se identifique plenamente. En ese camino anda: "Lo más importante del fútbol son los futbolistas. Este grupo, intentando organizarse y comprendiendo lo que pasa y deseoso de salir de donde están, va a conseguir salir. No creo en los que se creen salvadores cuando llegan a un sitio, sino en hacer un proyecto desarrollado y serio, que nos permitan hacer un Sevilla serio, contundente, fuerte... Que cada aficionado que vaya al estadio sepa qué va a ver, más allá del resultado".

Preguntado por si es más importante lo mental que lo físico o futbolístico, Sampaoli hablo de la forma de jugar: "La parte mental y la futbolística van todas encaminadas. Tener claro cómo se juega para sacar ventaja es importante".

Fue preguntado por el papel de Isco, comparado con el Nasri que tuvo él en la temporada 16-17: "Sinceramente, a Nasri lo aprendí a conocer con el tiempo y era un líder y el equipo giraba en torno a él. Hay que ver si Isco puede hacer algo igual, sería genial. Tiene herramientas y comprende muy bien el juego. Nos ayudaría mucho a generar conectividades emocionales que nos permitan funcionar".

Pero no olvidó de hablar del rival. "Jugamos con un Mallorca extremadamente estructurado, que fue muy duro para el Real Madrid, que fue muy duro para el Barcelona y si no hacemos nuestro fútbol desde su estructura nos puede hacer mucho daño", dijo el técnico de Casilda.

México viene por Tecatito Corona: "No tengo comunicación sobre eso. Creo que Tecatito es jugdor del Sevilla y el área médica será responsible de la evolución de Tecatito. Si el área médica decide que su jugador va a estar mirado en su selección eso lo determinará con el club. No está en mis manos y no puedo hablar de áreas que no me competen".

Ausencia de Muriqi: "Ellos puede jugar con un centro delantero similar al que nombró, o con un jugador de otro perfil, más hábil, más profundo, más directo. Sí que Muriqi genera inicios para ganar duelos que activan transiciones, que en el Mallorca son muy rápidas. Es un conjunto que incomoda a los equipos rivales. Tenemos que pensar que más allá de quién juegue tenemos que solucionar nuestro juego y protagonizar en un partido que para nosotros es muy importante".

El rol de Acuña: "A Marco lo vi mucho en la selección argentina y puede jugar de lateral por la izquierda, en defensa de cuatro, o como quinto defensa… O como extremo izquierdo. Es como Jesús, es un futbolista que tiene polifuncionalidad y nos puede dar la función que el equipo requiera".

Rafa Mir, el único que no ha participado: "En esa posición hay tres futbolistas, está Rafa Mir, Youssef y Dolberg. Y cuando uno utiliza un jugador absolut ahí arriba, usa uno. Y cuando uno rota a tres hay cierto grado de dificultad para interaccionar a los tres. Muchas veces por la falta de interacción del 9 con el resto de los compañeros, y por eso hemos jugado con un falso 9. Porque todo tiene que ver con las interacciones. Cuando no hay relaciones con el 9 absoluto, o el 9 como último jugador del campo se aísla, es más complejo".

Kike Salas, en su momento: "Estamos en una etapa de conocimiento y de establecer quiénes en un corto plazo pueden generar la adaptación al sistema. Kike lo pasó todo muy rápido, y sufrió en momentos muy feos. Seguro que tiene que tener seguridades. Si a uno le toca protagonizar y no está bien puede darse un problema serio hacia el futuro".

Mensaje a la afición por el 14 de octubre: "Estos días particulares en la historia generan mucho recuerdo. Y este día todos los sevillistas disfrutarán de ese momento como una adhesión cada vez más profunda a su escudo. Es decir, que es un día que no tienen que olvidar nunca".