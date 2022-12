Sampaoli: "Dragovic es diestro, necesitamos un defensa de perfil izquierdo"

La planificación de enero toma ya claro protagonismo, tras la llegada de Loïc Badé y el rumor de que Dragovic podría llegar como central también. Y Jorge Sampaoli no fue ajeno a esto. Pese a que quiso centrar su comparecencia en el Celta-Sevilla, con muchas bajas, no puso reparos en hablar del mercado.

"Con los problemas que tuvimos con Marcao, Rekik o Alex Telles, la idea es tratar de buscar un perfil zurdo para suplir esa falta en ese sector. Dragovic es diestro, puede jugar en izquierda pero no podría ser central y lateral. Ahí tenemos sólo a Acuña, que llegó del Mundial y que va a tener que jugar porque nos obliga el tema numérico. Si no, a lo mejor no estaría para jugar un partido tan importante con dos entrenamientos. En los refuerzos yo puedo debatir algún nombre, pero las decisiones no las tomo".

Sampaoli no quiso profundizar mucho en los asuntos del mercado, tras la llegada de Loïc Badé como primer fichaje. "Eso no depende de mí. Lo que yo pueda esperar sería casi como un reclamo. Yo me tengo que ajustar a los jugadores que tengo. A Badé lo enfrenté en Francia el año pasado, me parece joven, rápido, con potencial, que viene sin jugar y que se tiene que acoplar a una forma diferente. Los tiempos de inserción a una idea distinta a veces suceden muy pronto, otras a medio plazo y otras veces nunca. La relación numérica o cualitativa de jugadores para mejorar al equipo terminan siendo una incógnita. Ojalá que a Badé le lleve poco tiempo".

Las lesiones y el Papu

Dos de los apenas 21 futbolistas que viajan a Vigo ni siquiera podrán jugar el partido completo. "Lamela y Suso tuvieron trabajos diferenciados. Evidentemente no van a llegar al 100% al partido porque llegar al 100% conlleva la preparación adecuada colectivamente para desarrollar la misma idea que los demás. Esperemos que nos puedan ayudar el tiempo que puedan estar en el campo. Con respecto al número de futbolistas, es un hecho conocido que contamos con muy pocos efectivos para este partido. Tuvimos que tomar a muchos jugadores del Sevilla Atlético para poder conformar la convocatoria para mañana. Es una realidad que esperemos se solucione en el corto plazo con la llegada de algunos jugadores que nos permitan mejorar en número para las competencias que se vienen, que son muchas".

Además, habló de la situación de los tres campeones del Mundo con Argentina: "Acuña llegó mejor de lo que se fue. Montiel llegó bien, aunque le quedan dos partidos de suspensión. Papu tiene un problema en el tobillo que tras el partido con Australia no le permitió seguir en el Mundial".

La línea de los amistosos

El técnico sevillista cree que su equipo debe seguir la evolución natural mostrada en los partidos de preparación durante el Mundial. "La preparación en los amistosos, con el ensamble con jugadores del filial, nos dio la posibilidad de encontrar un funcionamiento y que los jugadores se puedan desarrollar. Lo más difícil es tratar de modificar la historia de un partido con el recambio numérico, pero creo que los que van a jugar van a competir y van a intentar a hacerlo como ante el Mónaco o el Benfica. Hay un nivel colectivo que ha crecido y ojalá que hagamos un buen partido. LaLiga es muy larga. No va a terminar mañana ni mucho menos. Cada partido es importante y tenemos que lograr, con los que podamos contar, salir del lugar incómodo y hacerlo de manera organizada y con criterio. Los puntos de criterio son los que nos pueden generar la ilusión de ganar un partido porque colectivamente el equipo hoy funciona de forma diferente a cuando yo llegué".

Y advirtió que ahora llega la exigencia de verdad. "Hemos tenido preparación normal que viene teniendo el equipo, muy fijado en el desenvolvimiento colectivo, aprovechando cada sesión para obtener una identidad y una forma que se fue mejorando con el tiempo. Esperamos que la exigencia de este partido de la Liga, que será diferente al de la Copa, nos tenga bien preparados".

Carlos Álvarez y Januzaj

El técnico argentino habló de algunos nombres propios. En particular, es curioso cómo Carlos Álvarez le ha cogido la delantera a Januzaj... "Januzaj tiene una particularidad que le hizo llegar al club, pero no se ha adaptado al funcionamiento colectivo y eso genera que no tenga más participación. Carlos, por la necesidad que hay de que el equipo salga de esta situación y por haber jugado minutos de forma correcta, nos permite que podamos pensar que en el futuro pueda tener su oportunidad. No es que sea canterano, lo importante es que el jugador sienta la camiseta. Necesitamos productividad y gente que nos haga ganar partidos venga de donde venga".

Así, Carlos Álvarez parte como posible delantero falso, como en los amistosos. "Espero que el equipo pueda competir con lo que se preparó, que tenga convicción, deseo de desarrollar la idea que hemos entrenado con este pequeño grupo de jugadores. A través de eso, que tengamos posibilidades con un equipo que en su casa se hace muy fuerte y es muy competitivo, que ha tenido pocos jugadores en el Mundial y ha podido prepararse durante mucho tiempo".

El Celta de Carlos Carvalhal

Desde noviembre dirige el Celta el portugués Carlos Carvalhal. Sampaoli fue preguntado por la dinámica del equipo celtiña. "Vienen de una estructura de mucho tiempo más allá del entrenador, pero tienen jugadores con buen nivel y capacidad para hacerse notar. Han competido bien en su campo con equipos importantes y va a ser difícil para nosotros. En lo climático, creo que ese campo tiene muy buen drenaje y no creo que haya impedimentos para hacer un buen partido".