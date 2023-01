Sampaoli pone el acento en los "límites económicos" de Monchi en el mercado

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha hablado del mercado, de los "inconvenientes" de Monchi con los límites económicos y del crecimiento del equipo en víspera del partido ante el Girona, un equipo al que el argentino mete entre los que "mejor juegan en la Liga".

El entrenador argentino no se inmiscuye en el trabajo del director deportivo, pero sigue esperando refuerzos.

"Distraerme con el mercado es quitarme el objetivo que tengo con el grupo de jugadores y que es que el equipo funcione. Yo tengo que tratar de que los jugadores que están funcionen. Después seguramente tenemos una persona encargada del mercado que es la más exitosa en los últimos tiempos del fútbol mundial, que también tendrá algunos inconvenientes por los limites económicos, que tendrá que ver qué jugadores llegan o no llegan. O sea, yo de eso me separo porque también confío mucho en Monchi, en este caso y también a lo mejor él tiene límites que no puede generar que haya aparecido algún jugador. Entonces el 31 de enero cuando cierre podremos evaluar lo que pasa. Ahora tengo un grupo de futbolistas a los que tengo que ponerles toda la atención para que funcionen como equipo"

Avances futbolísticos. “Estamos avanzando grupalmente en una forma de jugar y para salir de esa incomodidad. Ganar sería seguir creciendo sobre un clima mucho más tranquilo, pero tenemos un rival que para mí es c Será un partido extremadamente competitivo, un desafío muy grande y muy difícil”.

El Girona. “Tiene claro una idea de cómo jugar. Juegan con mucha naturalidad, es un equipo audaz, valiente, juegan bien… Uno de los equipos que cuando lo miro saco cosas como para que mi equipo tenga esa capacidad”.

En-Nesyri se queda, ¿el delantero de 20 goles que pidió? “El mercado no lo controlo, no lo manejo y sólo puedo evaluar cuando cierre. Con respecto a la opción de que se quede aquí Youssef y convierta 20 goles, es una posibilidad que nos sacaría de donde el equipo está y que sería bienvenida, pero más que eso es la intención de producir grandes modificaciones. Si el equipo no lo ofrece desde los hechos seguirá donde está. Seguimos en una etapa de incomododad y la única manera es con los hechos. Lo que más valoro de este grupo son los intentos. Y a través de eso sacar al Sevilla de donde está”.

El estilo Sampaoli. “No pasa por un estilo. Me identifico con estos futbolistas porque tienen un ddeseo de cambiar las cosas. Todavía estamos en una etapa inicial. Tuvimos una preparación, luego con la para (el parón) con los 9 ó 10 futbolistas que hemos entrenado se ha producido una gran modificación y eso me pone contento, pero esto es muy largo y tenemos que dar el salto siguiente”.

