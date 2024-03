Sergio Ramos: “Veníamos con las ideas muy claras y ha salido: el objetivo es no depender de nadie”

Sergio Ramos fue protagonista, por su gol y por cumplir 38 años.

“Es muy gratificante el tema individual pero lo importante es el equipo. Ayudar al equipo con goles y con mi cumpleaños, qué más se puede pedir. ¿Un gesto de mandar a callar? No, no. La celebración iba para mis hijos, que vinieron a verme al hotel y para mi mujer”, comentaba el camero, que no escondía su felicidad.

“Estoy contento de ayudar al equipo con un buen rendimiento y con un buen resultado. Me siento igual de joven que cuando cumplí 20. Lo importante es sentirse joven”, insistía. “Estábamos obligados por la victoria del Cádiz, pero veníamos con las ideas muy claras y ha salido. El objetivo es no depender de nadie, mirar para adelante y no hacia atrás”.

El defensa también se refirió a los insultos racistas de la grada a su compañero Marcos Acuña y a miembros del cuerpo técnico. “Venimos reclamando dentro del fútbol respeto, que la gente no venga a liberarse y a decir tonterías. El línea ha escuchado un insulto a Acuña, se lo ha hecho saber al árbitro, toca señalarlos y prohibirles la entrada, esto debe ser un deporte para unir, no para separar”, puntualizaba.