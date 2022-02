Acuña: "La afición ha visto que lo entrego todo"

Agradecido por el gesto, Marcos Acuña valoró en los medios de comunicación del club la renovación de su contrato, algo que lo anima a seguir dando el máximo en cada partido.

“Son un montón de cosas, el esfuerzo, el valor que le dan a lo que hago... Siempre trato de dar lo mejor y los resultados creo que están a la vista. Valoro mucho esta renovación. Estamos muy contentos. Venimos de tres años en Lisboa y pasar a Sevilla era un reto. Sabíamos cómo era la ciudad y se adaptaron muy bien. Están aquí muy felices”, explicó refiriéndose en última instancia a su familia, muy acoplada también al ritmo de vida de la ciudad.

“Sueño con seguir logrando los objetivos que tenemos en mente. Hay que seguir peleando todo lo que nos toca y creo que lo vamos a recompensar con algún título, si Dios quiere”, añadió antes de elogiar el ambiente que se respira en la plantilla. “El vestuario es una familia, un grupo de amigos que en la cancha estamos unidos y somos hermanos. Cuando estás en el club somos todos hermanos, y yo eso la primera vez que llegué a la pretemporada, ya lo sentí”, agregó.

Acuña aún piensa en grande y quiere nuevos retos. “Objetivos tenemos muchos. Estamos ahí en la Liga y queremos dar pelea hasta el final. Lograr cosas importantes, lo que hace que el club crezca y uno también. ¿La afición? Yo creo que ellos han visto que entrego todo, que siempre juego al 100% y no me guardo nada. En la grada se siente lo mismo que en Argentina. Tienen la misma pasión y eso a uno le hace jugar mejor y levantarse. El apoyo se siente. Me sorprendió un montón y es muy lindo”.

Por último, citó algunos de sus mejores momentos vividos en el Sevilla: “Tengo varios momentos en el Sevilla, pero voy a elegir dos. El día que me puse la camiseta de este club, porque sabía lo que quería y estaba muy feliz. Luego el gol del derbi, porque marcar en un partido así es algo que uno sueña”.