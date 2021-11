Lopetegui: "El Alavés sería el líder de la Liga en el último mes"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha comparecido en rueda de prensa de cara al encuentro de este sábado en el Sánchez-Pizjuán frente al Alavés (16:15), un equipo que llega en buen momento con tres victorias y un empate (ante el Barcelona en el Camp Nou) en los últimos cuatro partidos. Los nervionenses, al que se le presenta un calendario muy duro con partidos de Champions y atrasados en la Liga como el del Barça dentro de un mes, también tiene problemas con las lesiones, ya que el guipuzcoano ha desvelado que, aparte de Jesús Navas, En-Nesyri y Papu Gómez, hay jugadores que han llegado “con alguna sorpresa negativa” de las concentraciones de su selecciones.

“Tienes que competir en estas situaciones, en el pre, en el post… de los partidos. Es lo que hay. Es el contexto que tenemos en la competición y para el que tenemos que estar preparados. Tenemos un partido difícil, ante un rival muy complicado como el Alavés, que sería el líder de la Liga en el último mes de competición, con 10 puntos de 12. Es un buen equipo, con un buen entrenador y con un buen estado de forma que además maneja varios registros y que ha podido preparar el partido mejor que nosotros”, ha comentado el de Asteasu.

“Ellos tratarán de hacer su partido, es un equipo muy completo con balón, con una buena idea colectiva y buenos jugadores. Tenemos que prepararnos mentalmente para un partido que nos va a obligar a picar piedra”, añade el técnico, que insistió en sus virtudes: “Maneja bien diferentes registros. Si le dejas jugar te hace daño, en juego directo también y habrá preparado el partido estos 15 días con mucho mimo con todos sus jugadores salvo Loum (internacional por Senegal)”.

Los internacionales. “Hay varios jugadores que no han llegado en buenas condiciones, otro que también nos ha dado una sorpresa negativa. Vamos a esperar a mañana, todavía no tenemos toda la información. ¿El Papu Gómez? Es cierto que no ha tenido continuidad antes de tener el virus; tengo confianza en él cuando esté recuperado”.

La polémica con Marruecos por En-Nesyri. “No soy médico, soy entrenador y La opinión médica del club la dicen los médicos. Está lesionado, ojalá pueda jugar en 3 semanas, pero está lesionado. No puede jugar…”.

Dmitrovic, Óscar Rodríguez… “Vamos a necesitar a todos los jugadores. En este mes y pico que tenemos ahora con partidos cada tres días tenemos que tener a todos porque va a sonar el despertador para todos los jugadores”.

El Córdoba en la Copa. “Es un buen equipo, histórico, que ha mantenido su plantilla del año pasado y que lidera de manera holgada su categoría. Cuando toque nos prepararemos”.

Opciones de volver de De Jong. “Es una pregunta que no toca todavía. Lo importante es los que están para jugar este partido. Cuando llegue el momento se lo tenéis que preguntar a Monchi y él será quien dé la información”.