El Sevilla Atlético, a salir otra vez del descenso ante el Alcoyano

El Sevilla Atlético tratará de continuar su espectacular racha de resultados en la mañana de este domingo (12:00 horas), cuando visita al Alcoyano con la intención de salir de los puestos de descenso, a los que cayó de nuevo este sábado con el empate entre Barcelona B y Linares (1-1). Los de Alejandro Acejo hicieron la machada de encadenar cuatro triunfos, varios de ellos ante equipos de la zona alta de la tabla, que le permitieron respirar y salir de la zona caliente. Pero la batalla no ha terminado. En El Collao los jóvenes nervionenses necesitan dar otro golpe para no verse inmersos de nuevo en el fango. Está claro que la racha de siete victorias y dos empates en las últimas diez jornadas han otorgado una confianza especial, pero no se puede relajar el filial blanco.

El Alcoyano, séptimo en la tabla de Primera RFEF en este grupo 2, mantiene una racha irregular en su campo, pero espera aprovechar la ocasión para sumar los tres puntos y engancharse al play off.

En el Sevilla es baja por sanción el internacional Juanlu, que vio en el último partido ante el Castellón la quinta tarjeta amarilla y cumplirá un partido de suspensión. Con el resto, salvo los lesionados Pedro Ortiz y Xavi Sintes, no debe haber problemas. Además, el hecho de que el primer equipo jugara el viernes le da a Acejo carta blanca para contar con los que habitualmente convoca Lopetegui.

El filial está en tierras alicantinas desde el pasado viernes, ya que prepara el partido en Algorfa en las instalaciones que otras veces ha usado el primer equipo.