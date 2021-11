El Sevilla Atlético recupera a José Ángel e Iván para recibir al Andorra

El Sevilla Atlético se mide este domingo (12:00) al Andorra en el estadio Jesús Navas con la necesidad de cambiar su nefasta dinámica de resultados en la duodécima jornada de la Primera RFEF en su grupo segundo, del que es colista y donde está dejando muy malas sensaciones. La última goleada recibida ante el Barcelona B (4-0) ha puesto en entredicho la decisión del club de destituir a Paco Gallardo en la jornada seis y poner en su lugar a Alejandro Acejo, ex técnico del juvenil División de Honor, provocando varios cambios en los equipos de cantera.

Con el malagueño, un punto (de un empate en casa) de 12 posibles es un balance muy pobre y el filial sevillista está mirado con lupa pues necesita una reacción inmediata. El Andorra, séptimo en la tabla, promete ser una dura prueba para los jóvenes nervionenses.

La buena noticia es que recupera a dos hombres importanes, el defensa José Ángel Carmona y el goleador Iván Romero, que estuvieron la pasada semana convocados para el derbi del primer equipo. No obstante, no puede contar con Juanlu, que jugó este sábado con la selección sub 19, ni con Carlos Álvarez, lesionado.