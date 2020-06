Julen Lopetegui ha valorado positivamente el punto sumado ante el Barcelona y ha asegurado que el Sevilla ha gozado de varias ocasiones claras. El técnico recordó la de Koundé en la primera mitad y varias llegadas claras en la segunda. "No recuerdo ninguna del Barcelona, sinceramente", dijo en SFC Radio.

"Todo lo que sea sumar siempre es positivo, el otro día queríamos conseguir los tres y hoy también. El otro día estuvimos cerca de conseguirlo y hoy también, esa es la realidad", dijo el técnico guipuzcoano. "Creo que el equipo ha ido a más. En la primera parte no hemos podido tanto, ellos tienen una presión tras pérdida muy agresiva, lo hacen muy bien y nos ha faltado un poco de tranquilidad y de ser capaces de decidir mejor cada vez que recuperábamos el balón. Eso ha hecho que no tuviéramos mucho la pelota. Pero el equipo ha sido muy riguroso, muy disciplinado", analizó Lopetegui.

El técnico insistió en que el Sevilla tuvo mejores llegadas que el Barcelona. "No recuerdo ocasiones del Barcelona en todo el partido y recuerdo varias nuestras bastante claras. Yo creo que sumando un poco todo eso hemos podido ganar el partido", dijo en los medios oficiales, para añadir luego que "estuvo más cerca de conseguir los tres puntos mi equipo".

Vio clave la reacción a raíz de la media hora y sobre todo tras el descanso. "En la segunda parte hemos cambiado algunas cosas y creo que el equipo ha estado mejor y quizá en la primera parte ellos han estado por encima, y en la segunda nosotros por encima. Y en ocasiones hemos tenido más que ellos para ganar el partido".

Y quiso valorar más el esfuerzo del Sevilla "ante un equipo fantástico como es el Fútbol Club Barcelona". "El Barcelona tiene un juego de posición muy bueno, una presión tras pérdida muy buena.... Y eso te va metiendo atrás. Hay que convivir con esas situaciones como el equipo lo ha hecho. Y ser capaces de dañar un poco. En la primera parte no hemos dañado nada al Barcelona, nos costaba, no encontrábamos ese primer pase. En la segunda, sí. Hemos tenido opciones de ganar el partido bastante claras y ellos no recuerdo ninguna sinceramente".

Preguntado por la mala lectura del final del partido en la visita al Levante y la mejoría de los cambios ante el Barça, dijio: "Los cambios siempre los haces con una idea. Quise decir que el responsable siempre es el entrenador y a veces salen y a veces no. El equipo, tanto los que han jugado de inicio como los que han salido nos han ayudado mucho y todos son partícipes de este punto. Es una pena porque hemos tenido esa de Reguilón muy clara, muy clara, hemos tenido dos o tres transiciones muy claras y, bueno, al final no hemos logrado el gol y nos vamos con un punto".

Por último, elogió a su próximo rival, con el que jugará el Sevilla el lunes a las 19:30, sólo 67 horas y media después de que terminase el partido con los azulgrana: "El Villarreal se ha metido, ha ganado los tres partidos consecutivos. Es un grandísimo equipo que tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador que lleva tiempo en la casa. Además han ganado los tres 1-0 con la portería a cero. Va a ser un partido muy complejo y difícil y tenemos menos de 72 horas. Pensábamos que íbamos a tener como mínimo 72, pero parece ser que algunos equipos nos saltamos esa regla y vamos a tener menos tiempo para recuperar. Es lo que hay y trataremos de recuperar de la mejor manera posible y sacar un equipo competitivo en Villarreal".