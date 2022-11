Monchi ante el derbi: "Somos el Sevilla y vamos a ir intentar la victoria"

Cerca de 20 minutos ha estado Monchi hablando ante la prensa desplazada en Mánchester y analizando la compleja y difícil situación actual del Sevilla. Con el equipo de Sampaoli en puesto de descenso, eliminado de la Champions y con el Betis cuarto en la clasificación, no es el mejor contexto para afrontar un partido de máxima rivalidad. Pero Monchi apeló a lo que significa el partido y a la fuerza intrínseca del Sevilla y su escudo.

Monchi habló de tres frentes abiertos en esta semana tan compicada: el partido con el Manchester City, los cambios obligados de la planificación... y el derbi, lógicamente: "Hoy me preocupa el partido de hoy, nos jugamos un prestigio. Paralelamente me preocupa buscar soluciones. Y el partido del domingo... si respondo que no estoy pensando en él me diréis tonto", reconoció el director general deportivo, que inmediatamente dio su valoración sobre el encuentro del Benito Villamarín.

"Es un partido importante en la ciudad de Sevilla, ante un rival que está haciendo las cosas muy bien... Pero nosotros somos el Sevilla, y vamos a ir a intentar una victoria, sabiendo que el rival está muy bien. Pero somos el Sevilla", recalcó Monchi.

El gestor sevillista era insistido sobre cómo afrontará el Sevilla este partido en las presentes circunstancias: "Es un partido muy importante por lo que supone en la ciudad ante un Real Betis que está en su mejor momento, está haciendo las cosas muy bien y ahí están los resultados. No llegamos en nuestro mejor momento pero somos el Sevilla y el Sevilla no tiene que mirar para atrás, sino que tiene que mirar con optimismo y con ambición a ese partido", insistió Monchi

También se le preguntaba expresamente si realizará algún acto interno para espolear al vestuario sevillista, como ha hecho en otras ocasiones, alguna arenga especial para preparar el derbi. "A veces es mejor dejar correr y que la inspiración te venga... El propio grupo sabe lo que significa el partido y tenemos que afrontarlo con la entereza y con la concentración necesaria sabiendo que representamos a una parte muy importante de la ciudad de Sevilla".