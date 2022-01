Castro responde al Betis: "No se puede consentir"

José Castro, presidente del Sevilla, ha respondido con dureza al comunicado del Real Betis acerca del informe que ha presentado a los comités sobre lo ocurrido tras la agresión sufrida por Joan Jordán. El máximo mandatario nervionense ha sido muy duro en unas declaraciones en las que quiere dejar clara la postura de la entidad y que el gran perjudicado es el jugador que recibió el impacto de un palo lanzado desde la grada en la cabeza.

"No permitiremos que se ponga en entredicho el honor de los profesionales del Sevilla Fútbol Club. Lo único probado y demostrado es el hecho deleznable que sucedió", respondiía Castro en los medios oficiales del club al informe pericial presentado por el Betis, en el que el club verdiblanco asegura que Lopetegui le dijo, según puede leerse en sus labios, a Jordán “cáete al suelo” para fingir el agravamiento de su lesión.

“Me parece una barbaridad que escuchemos lo que se está escuchando. No debemos de consentirlo. Para defenderse no hay que acusar a nadie. Sólo suposiciones sin que haya nada nuevo. La víctima es Jordán, que a nadie se le olvide", ha insistido el presidente sevillista.

Evidentemente, todo este asunto está enturbiando las relaciones entre ambos equipos, pero Castro cree firmemente que “sólo hay suposiciones interesadas. Sólo responde a un intento de cambiar el foco de lo verdaderamente ocurrido, manchando la imagen de nuestro jugador y nuestro entrenador”, concluía el presidente José Castro.

Normalizar las relaciones. "Por nosotros no va a quedar. Todo esto me recuerda a otros tiempos. Nosotros estamos siendo respetuosos sin entrar en provocaciones. No vamos a permitir que se ponga en cuestión el honor de nuestros profesionales y si es necesario los defenderemos. No hay que darle más vueltas. Todo lo que sea calentar el ambiente es ofrecer un mal futuro. Todo lo que sea rebajar tensión para los derbis es siempre bueno«.

La renovación de Joan Jordán. "Es una noticia extraordinaria. Es un futbolista de presente y futuro y con el sello del nunca se rinde. Seguro que va a dar muchas tardes de gloria. Además de un gran profesional es una gran persona".

Fichajes de Tecatito y Martial. "A nadie se le escapa el esfuerzo monstruoso que hemos hecho en este mercado. No se podía traer a cualquiera, sino jugadores que mejoraran lo que tenemos. Y para mejorar y mantenernos segundos en la tabla, a pesar de lo que hemos pasado, pienso que con Tecatito y Martial mejoramos la plantilla. Cuando recuperemos los efectivos tendremos una plantilla top para lo que queda.

El futuro de Diego Carlos. "Es un magnífico central y es lógico que los clubes potentes como el Newcastle se fijen en él. Saben desde el lunes que las negociaciones se finiquitaron. Queremos que se quede porque es una pieza importante".