José Castro ha analizado tanto la reacción del sevillismo tras la apurada clasificación ante el débil Cluj rumano como el proyecto del Sevilla en un espectro más amplio, así como el cruce con la Roma en los octavos de final, "un emparejamiento difícil".

"Antes que nada toca felicitar a todos los andaluces por este día que reivindica a nuestra tierra como hace el Sevilla FC, dándole gloria en Europa y en el mundo durante muchos años", comenzó diciendo en su intervención en SFC Radio. "Ayer logramos la séptima clasificación seguida para octavos en competiciones continentales y es algo que hay que poner en valor, porque tiene mucho mérito".

Pero el sevillismo no entendió de amplias perspectivas el jueves por la noche, con el susto que dio el gol anulado a Paun que habría clasificado a los rumanos. "Ayer no fue nuestro mejor partido y entiendo la reacción de los aficionados. Lo pasamos mal en un partido que pudimos encarrilar en la primera parte, pero el fútbol tiene estas cosas y los rivales a veces son más complicados de lo que parece. Estoy convencido de que el proyecto nos dará muchas alegrías. Estamos inmersos en una crisis de juego ahora, pero hay que tener confianza y paciencia porque las cosas van a salir seguro, porque estamos arriba y con el reto de hacer cosas importantes en la Europa League y LaLiga".

Evidentemente, al hablar poco después de conocerse el cruce en octavos de la Europa League con la Roma, lo analizó así: "Es un emparejamiento difícil ante un club enorme, con un potencial económico y deportivo grande. Como es lógico, nuestro club se ha ganado un respeto y un prestigio como para pensar que podemos seguir adelante. Seguro que será complicadisimo porque en octavos solo quedan equipos muy buenos y seguro que a ellos tampoco les habrá gustado que les tocara el pentacampeón".

Por último, pidió paciencia, pese a este bache de juego que ya no escapa a nadie, ni al mismísimo presidente del Sevilla: "Sólo puedo esperar que la afición esté con el equipo. No puede ser de otra forma. Hemos hecho una buena primera vuelta y hay que seguir, convencido de que Nervión apoyará como siempre, independientemente de esa crisis de juego como local. Los primeros que nos enfadamos somos nosotros, pero los que estamos dentro tenemos que dar apoyo total y sin fisuras a la plantilla. Hay rachas positivas y negativas pero lo importante es mantenerse en la regularidad y los técnicos están ahí para corregir y seguir sumando puntos".

Abundó bastante en esta idea José Castro: "No podemos pensar que todos los partidos lo vamos a jugar bien. Hay que comprender que siempre hemos logrado los objetivos entre todos y entre todos debemos seguir animando. El domingo debemos seguir sumando puntos. Hay partidos que no salen como todos queremos. Esto no es nuevo. Que no se nos olvide que los colorados son los nuestros, cuando están bien y cuando están mal. Eso les ocurre a todos los equipos".