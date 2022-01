Castro: "El dinero está en el campo"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha pronunciado una frase que resume una de las grandes preocupaciones de la clase dirigente de un club de fútbol, un viejo temor que persigue como un fantasma a los gestores antiguos. "El dinero está en el campo", ha dicho el máximo dirigente nervionense acerca del mercado de enero que concluye en la noche de este lunes y que para el equipo de Lopetegui ha traído la llegada de Anthony Martial y Tecatito Corona.

"Se podrá discutir otra cosa, pero que el dinero está en el campo es indudable. El esfuerzo que hemos hecho para, en vez de vender jugadores, reforzar al equipo, es una muestra más de que la entidad ha crecido", ha recordado Castro en una entrevista en Onda Cero.

Castro se ha apresurado a que no pase inadvertido el enorme esfuerzo realizado para la incorporación de Martial. "Es un jugador que tiene una ficha altísima. Tiene muchísimas ganas de reivindicarse, es un tipo normal, con muchas ganas de venir al Sevilla. Tiene muchas ganas de triunfar. Está aquí porque él ha querido. El Sevilla tiene un cartel extraordinario en Europa. Creo que se ha sorprendido del material humano que hay en la entidad. Es un cariño familiar que le gusta. Tiene muchas ganas de comenzar y hacer una segunda vuelta extraordinaria. Ojalá haga muchos goles. Ha llegado a un equipo top y es un jugador top. Él es consciente de que se espera mucho de él. El tiempo dirá si tenemos alguna posibilidad de que se quede en el Sevilla en el futuro. Ha venido a ayudarnos y no tengo dudas de que nos va a ayudar", comentaba.

Los refuerzos de Tecatito y En-Nesyri. "Son necesarios los dos. Ahora comenzamos a jugar jueves y domingo y necesitaremos a todos. Tecatito es un jugador extraordinario que nos va a dar muchas cosas".

Ganar la Liga. "Nosotros queremos ganarlo todo, con las cuatro letras, todo. Es nuestro ADN. Vamos a ir a por todo, ¿que vamos a ganar LaLiga? Ojalá. Hicimos una buena plantilla y ahora creo que la hemos mejorado aún más, con dos incorporaciones importantes que han alegrado a nuestro entrenador, que nos demandaba algunos jugadores más. Estamos enormemente ilusionados. La presión es para otros. Tenemos que seguir ganando partidos y ojalá cuando falten cinco podamos decir que tenemos campo y terreno para hacer cosas más importantes”.

La polémica del derbi. "Me remito a la decisión del Comité de Apelación. El derbi ya pasó y quiero pasar página. El derbi pasó, el Betis ganó y les felicitamos por ello y ahora estamos centrados en la Europa League y en LaLiga. Han sido unas semanas complicadas, pero no por ello las relaciones deben complicarse porque las relaciones deben ser lo más cordiales posibles porque es lo que les conviene a los clubes, a los aficionados y a la ciudad».

Relación con Haro. "Después del partido no he hablado con el presidente del Betis. Después de la eliminación no he vuelto a hablar con él. El Betis defiende sus derechos y el Sevilla defenderá los suyos como debe ser. El Sevilla y el Betis y el Betis y el Sevilla deben tener una buena relación. Es verdad que se desgastan a lo largo del tiempo cuando ocurren cosas, pero es normal. Los dirigentes de los clubes tienen que hacer todo lo posible por rebajar la tensión. Es nuestra obligación tener cordura. Un derbi se calienta solo, no hace falta que lo caliente nadie. Tenemos que seguir dando ejemplo para rebajar la tensión en los derbis. Hemos mejorado mucho y no podemos volver atrás".

El mercado hasta las 0:00 horas. "En el mercado nunca se puede uno relajar. Todo puede ocurrir. A esta hora, no hay ninguna operación ni de entrada ni de salida, ni pendiente ni trabajándose, por lo que lo normal, es que no hay movimientos en lo que resta de mercado«, declaraba.

Jesús Navas. "Ya está corriendo. Creo que en los próximos días ya estará bien y se unirá al grupo. Si Lopetegui es capaz de tener a todos los jugadores, nos dará un plus y más posibilidades de sumar".