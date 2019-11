José María Cruz ha inaurado el VII Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad de Sevilla, curso de grado superior en el que colabora el Sevilla. El director general del club ha atendido posteriormente a la prensa, dejando algunas reflexiones interesantes.

Una de ellas ha sido si espera que la Liga se democratice, que no deje de ser cosa de Barcelona y Madrid. "Una vez pase la mejor época de los jugadores históricos de la Liga, lo mismo podemos tener alguna oportunidad, sobre todo sin mantenemos el actual formato económico. Creo que las próximas diez Ligas serán de Madrid y Barcelona mayoritariamente, luego estará el Atlético, pero que equipos como el Sevilla, Valencia, Athletic, Real Sociedad, Betis..., vamos a tener más peso y tendremos algunas posibilidades", ha comentado.

También ha sido preguntado por la importancia del regreso de Monchi para encabezar el nuevo proyecto. "Tengo la certeza de que el proyecto del Sevilla se ha relanzado con Monchi. Y tengo la tristeza de que no pude convencerlo para que se quedara, pero creo que fue inevitable su marcha y desde el primer minuto ya pensamos en su vuelta. Ha venido con un plus profesional, lo noto, todos lo notamos. Ha venido como mejor profesional".

A colación de ello, habló de la posibilidad de reforzar al equipo en invierno. Lo ve difícil... "Tenemos margen salarial hasta el tope que nos marca LaLiga, pero ya tenemos las 25 fichas ocupadas. Normalmente a ese mercado se acude cuando las cosas van mal, cuando hay una lesión o cuando aparece una oportunidad de mercado. Creo que no va a ser necesario incorporar a nadie, pero eso lo decidirá la dirección deportiva, aunque lógicamente con las fichas cubiertas tendría que haber salidas para poder firmar entradas".

Cruz ha elogiado lo hecho hasta ahora por Monchi y Lopetegui, al haber construido entre ambos "un Sevilla reconocible". "Hay una igualdad tremenda en la tabla, cada partido es una guerra sin cuartel en el mejor sentido de la palabra. Tenemos una gran plantilla, muy física, que nos permite jugar de forma dinámica y moderna. El Sevilla es un equipo reconocible, incluso jugando con futbolistas diferentes. Lopetegui les podrá gustar más o menos a algunos u otros, pero está claro que le ha dado una identidad de juego al Sevilla".

Además, reconoció que no fue capaz de ir al Benito Villamarín para ver el derbi por los nervios: "No me atreví a ir al partido, porque cada vez sufro más en los campos. Lo estaba meditando ahora, el lunes por la mañana fui a la oficina, y parecía que no había pasado nada, pese a que somos muy futboleros todos. Sin que nadie piense que es menospreciar el derbi, pero ambos equipos, nosotros desde luego, tenemos objetivos clasificatorios mucho más amplios que ganar un derbi, que lo hemos disfrutado".