Papu Gómez: "El Sevilla está muy a gusto en este torneo y queremos llegar lejos"

Alejandro Papu Gómez, uno de los jugadores más en forma en el Sevilla, espera que la afición viva un gran partido este jueves ante el Dinamo de Zagreb. La vuelta de la Europa League para el Sevilla es un acicate por la historia y el argentino lo sabe.

"Sabemos que es una competición en la que el Sevilla está muy a gusto y trataremos de llegar lo mas lejos posible. Comenzamos en casa, seguramente la gente y todo el sevillismo está muy ilusionado con la competición y sabemos que es muy importante para todos. Las competiciones europeas son otra cosa, hay otro ritmo de juego y trataremos de ganar mañana para ir más tranquilos a Croacia", explicaba el centrocampista, que acompañó a Lopetegui en la rueda de prensa oficial de la UEFA.

El rival. "Es un equipo que conozco muy bien. Todavía hay jugadores que siguen en el equipo de cuando me enfrenté a ellos con el Atalanta. Es un equipo muy agresivo, que domina su liga y está acostumbrado a este tipo de partidos. Es un partido muy peligroso porque sabemos que en Croacia se hacen muy fuertes. Por eso mañana hay que sacar una buena ventaja".

Su crecimiento en el juego. "Estoy cambiando de roles, el míster me da confianza y me siento bien en la plantilla. Soy un jugador que necesita sentirse importante dentro del juego y me siento bien físicamente"

La visita de su representante y los rumores de una vuelta a Italia. "Sacaron una noticia totalmente falsa, yo estoy muy a gusto aquí, me encanta Sevilla. Él vino porque era mi cumpleaños".