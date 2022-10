Sevilla-Dortmund, una cita con el surrealismo

Estamos a la espera de acudir a una cita con el surrealismo más incomprensible. Es un partido de fútbol y a uno de los contendientes va a dirigirlo un jefe que sabe que habrá de despedirse cuando el árbitro decrete que todo ha terminado, que ese choque entre el Sevilla y el Borussia Dortmund ya finalizó. Despedida y cierre a un ciclo con muchísimas más luces que sombras y del que la víctima sale a sabiendas de no ser culpable principal.

Y a todo esto hay que centrarse en esta cita con los renanos, que, por cierto, no saben a qué sabe perder en Nervión. Por mucho que uno pretende centrarse en fútbol químicamente puro no puede dejar de lado la cantidad de circunstancias extradeportivas que rodean al pleito. Por supuesto que este Sevilla-Dortmund no llega en el mejor momento para los locales, que habrán de pechar con los alemanes y con el runrún que baje de la grada como la cosa no marche.

Pero es que sólo un punto en Champions y cinco en Liga es un caldo de cultivo que el equipo habrá de digerir. Porque, ¿cómo será el clima que baje de la grada? Lo más probable es que sabiendo que tiene relevo, la figura de Lopetegui sea respetada y que el pararrayos esté en otro lugar del estadio. Se prevé un avispero, aunque ojalá las lanzas se vuelvan cañas y que a la hora de la verdad, los once que defiendan el pabellón sevillista reciban un aire que venga de popa.

Tres participaciones en Champions y que después de dejarlo sin el sostén, el equipo se resienta del modo que lo está padeciendo, se pone en la balanza y el debe no pesa más que el haber de Julen. Fue bonito mientras duró, pero debe ser muy triste estar en el banquillo local del Sánchez Pizjuán sabiendo que está ante la última noche en ese lugar. Suerte a Julen en el futuro y al Sevilla en este presente tan lleno de dudas y tan rico en desaplicaciones, que diría Cantatore.