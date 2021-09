La previa: Dar lustre a la rutina de competir

Como además el Sevilla vuelve a competir en la Champions esta semana, con la que puede ser la salida más difícil del Grupo G, pues aún es más difícil adivinar qué once elegirá el técnico guipuzcoano. El partido del Wolfsburgo, aun con el margen que da que se dispute el miércoles y no el martes, condiciona de alguna manera el encuentro de esta tarde ante el Espanyol, por mucho que Lopetegui insista en que sólo mira el siguiente partido. Y con esas dudas en cuál será el once elegido, cómo estarán las energías y el horizonte inmediato, además, el Sevilla debe intentar dar lustre a la rutina de la competición, por mucho que exija. Porque, al fin y al cabo, el fútbol es un espectáculo. ¿O no?

Es lógico que el aficionado exija buen juego. No se debe olvidar que el fútbol es un espectáculo, más allá de un deporte de primerísimo nivel profesional en el que se mide, se cuida, se esconde y se ultima cada detalle con alma de ingeniero aeroespacial. El miércoles, ante el Valencia, hubo ese espectáculo que pide el exigente, y sufrido, aficionado. En 20 minutos el Sevilla zanjó los atisbos de dudas que habían dejado no ya los resultados sino la imagen que dejó en los tres partidos precedentes, ante rivales presumiblemente inferiores, Elche, Salzburgo y Real Sociedad.

Lopetegui, con varias dudas; Aleix Vidal sí estará

Julen Lopetegui apurará para configurar su once titular y su convocatoria. El técnico quiere medir el estado exacto y la forma física de sus futbolistas para lograr darle la máxima competitividad a su equipo, sin dejar de lado que el miércoles tiene la salida posiblemente más difícil del Grupo G de la Champions, en Wolfsburgo. Así, reconoció que está pendiente de Fernando y En-Nesyri. "Los dos han hecho la primera parte del entrenamiento, no la segunda, y mañana veremos cómo están. En estos partidos que juegas en menos de 72 horas cada hora de recuperación es importante y debemos valorar no sólo su estado sino el de otros compañeros. Hasta bien entrada la mañana no tendremos la alineación cerrada porque tenemos que estar pendiente de los estados físicos y las energías de los jugadores", dijo. En el Espanyol, el estado de Aleix Vidal era una de las principales incógnitas. Finalmente, Vicente Moreno sí puede contar con él, y está entre los 23 convocados, pese a la herida que tiene en la pierna tras la entrada de Pezzella durante el Betis-Espanyol. Quienes no viajaron a Sevilla fueron el lateral Miguelón, el medio Yangel Herrera y el delantero Puado.