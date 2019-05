Ibrahim Amadou ha realizado un pormenorizado balance de su primera temporada en el Sevilla y en España, en forma positiva y con ambición. En una entrevista a en Francia a Fichajes.com, el mediocampista galo ha reconocido que en su primer curso en la Liga ha mejorado mucho en la técnica. "He avanzado en el manejo de la pelota. En España, se juega más con el balón que en Francia. Aquí trabajamos mucho más lo técnico que lo físico. Por supuesto hay progreso", ha dicho Amadou, que se pone como meta "jugar más partidos como titular el año próximo".

Para el medio galo, el Sevilla ha sido una experiencia enriquecedora: "Cuando juegas con jugadores de calidad, aprendes y progresas más rápido. El próximo año tengo que confiar aún más al jugar los partidos. Debo estar más liberado. Cuando estoy, sé que puedo hacer cosas buenas. Será necesario contar con la confianza del entrenador; si la tengo, intentaré más y me sentiré más libre sobre el césped".

Una de las claves en su primera temporada, lesiones aparte, ha sido "la diferencia entre LaLiga y la Ligue 1", que "está en el nivel técnico". "Técnicamente es superior el fútbol en España. La mayoría de los equipos aquí (España), incluso lo que están en descenso, tratan de jugar más a la pelota. En Francia puede haber cinco o seis equipos jugando a tener la pelota. El resto de los equipos juegan más en el aspecto físico o defensivo. Aquí es totalmente diferente".

Por ello, Amadou recuerda que quizá por sus cualidades encajase más en otra liga, pero... "La mayoría de las personas me dicen que la Premier es el que más se ajusta a mis cualidades. No voy a decir que está mal. Pero venir a España fue algo bueno para poder progresar y mejorar a nivel técnico para ser aún mejor”, insiste Amadou.

El futbolista se ha adaptado perfectamente a la ciudad, a la gente... "Soy feliz en Sevilla. Cuando llegué aquí, entendía el español. Pero no todo. Hoy lo comprendo bastante bien y puedo comunicarme con todos. Creo que me he adaptado bien". Además le encanta la pasión del sevillismo. "Tuve la suerte de caer en una ciudad donde los seguidores tienen un fervor increíble. Para un jugador, no hay nada mejor que los fans que siempre están detrás de su equipo. Es realmente extraordinario”.

Pero Amadou ha tenido muchos problemas con las lesiones. "Fue un año complicado. Hice una buena preparación antes de lesionarme. En ese momento el equipo iba bastante bien y fue un poco más complicado unirse al equipo. Hay mucha competencia y no fue fácil. Cada vez que me convocaban respondía al máximo. Creo que hice lo correcto cada vez. He dado lo mejor en el campo y no me arrepiento”.

El mediocampista jugó 32 partidos en total, apenas 17 de Liga. "El próximo año mi objetivo es estar entre los titulares. Me gustaría tener mucho más tiempo de juego que este año, espero aguantar. Pero no depende sólo de mí, también del entrenador. Pero me aseguraré de darlo todo. Mi deseo es quedarme en Sevilla, pero no me quedaré en un club si no tengo tiempo para jugar".