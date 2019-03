Munas Dabbur será futbolista del Sevilla a partir del 1 de julio, pero ya ejerce casi como tal. Durante un acto de homenaje que recibió en su tierra natal por parte del Ayuntamiento de Nazaret, el delantero del Red Bull Salzburgo exhibió la camiseta del Sevilla, la roja, además de la de su actual equipo.

El delantero internacional fue agasajado por el alcalde de Nazaret, Ali Salam, y el embajador de España en Israel, Manuel Gomes-Acebo, con motivo precisamente de su salto a la Liga, y también de su buen momento internacional. En el acto, que ha tenido lugar en su localidad de origen, Nazaret, exhibió las dos camisetas.

ceremony at nazareth to honor international football (soccer) player Moanes Dabour,on occasion of his joining to play with Spanish football team of Sevillaat the presence of Nazareth Mayor Ali Sallam, Ambassador of Spain in Israel Manuel Gomes-Acebo @SevillaFC pic.twitter.com/gKNDtrsAOi