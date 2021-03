Lopetegui: "No hay nada definitivo y debemos prepararnos mentalmente"

Julen Lopetegui ha realizado un amplio repaso a la actualidad del Sevilla en pleno parón por las fechas para las selecciones, un hecho que le viene estupendamente a su plantilla para recargar energías, para desconectar mentalmente y reiniciar el trabajo antes del sprint final de las diez últimas jornadas de Liga.

El entrenador del Sevilla, en una entrevista concedida a Radio Sevilla, empezaba valorando positivamente el paroncillo para descansar y trabajar más reflexivamente. También para lo mental. "Un paroncillo donde podremos recuperar energías y jugadores y también entrenar un poquito. Todo en su justa medida intentaremos aprovechar. Cuatro o cinco días pasan rápido y el lunes estará ya ahí para volver a competir. Seguramente también podremos entrenar cosas que no hemos podido en todo el año".

Todo viene motivado por un cúmulo de partidos inédito en la historia, con muchísimos partidos en muy escaso margen. "Nunca se han jugado tantos partidos en tan poco tiempo. Eso requiere un desgaste tremendo y tiene consecuencia en molestias y lesiones y el parón trataremos de aprovecharlo en el aspecto positivo que tiene, sin ninguna duda, en trabajo y también en salud. Y también cruzaremos los dedos para que vuelvan los internacionales con buena salud".

Renta de 10 puntos para 30 por jugar: "No hay nada definitivo. En el fútbol de tres puntos, en dos partidos ves las cosas totalmente diferentes. Tenemos un calendario complejo y duro y tenemos que prepararnos bien desde la mentalidad, porque es muy difícil terminar entre los cuatro primeros. En los últimos 10 años sólo lo hemos conseguido dos veces y una fue el año pasado. Ésa es la realidad. Tenemos que prepararnos bien, eso es lo más importante".

Competitividad sin haber descansado: "Las clasificaciones no son definitivas en ningún caso y quedan muchísimos puntos, muchísimos. Hay que ser capaces de terminar la competición y luego hacer las cuentas. Es la Liga de la regularidad, y siempre hay matices. Nosotros hemos jugado muchísimos más partido que muchos rivales, en mucho menos tiempo y venimos de prácticamente no parar. Enlazamos casi la Europa League con la final con el Bayern Múnich. Los internacionales sólo descansaron cinco días después de la temporada más larga de la historia. Y yo alabo la mentalidad de los chicos".

Balance muy positivo hasta ahora: "Hemos jugado una buen Copa del Rey y la hicimos larga. Y llegamos hasta donde pudimos llegar y con un penalti que pudo ayudar al paso último. En la Champions hemos hecho una buena competición hasta que nos hemos encontrado a un futbolista en un nivel extraordinario que ha hecho cuatro goles sin que su equipo fuera superior a nosotros. Y ahora queda lo más difícil y lo más complicado, la Liga, sin ninguna duda".

Sólo mirar al siguiente partido: "Tenemos que tratar de llegar a la competición de la mejor manera y el aspecto mental es muy importante. Debemos tomar los partidos que nos quedan de uno a uno. La realidad de la competición te obliga a poner el cien por cien de tu trabajo en el siguiente partido, no hay más. Cuando hablas de otras cosas es que no estás en el siguiente partido. Debemos tratar de que los chicos descansen y esa batería y esa mentalidad vengan frescas, para empezar a afrontar lo que queda de Liga".

El escalón con los tres grandes: "Somos muy conscientes de lo que queremos y lo que buscamos. Sólo nos centramos en lo que tenemos delante, el siguiente partido. Lo demás es el contexto de un equipo de élite, y ese contexto debe intervenir lo menos posible. El jugador es inteligente y debe trabajar al margen del contexto, que no quiere decir que sea ajeno a la situación, pero sí trabajando al margen del contexto".

Qué le falta al Sevilla para ese salto: "El equipo ya dio un salto competitivo desde hace tiempo. El equipo ha competido muy bien, pero eso no significa que no nos falten cosas, todos los equipos tienen un margen de mejora, individual y colectivamente. El propio entrenador también tiene margen de mejora. Cuando ganábamos todos los partidos no todo era perfecto y cuando perdimos con equipos potentes tampoco lo hicimos mal. El equipo ha sido siempre competitivo y ha buscado siempre la victoria desde la manera que entendemos, que es yendo a atacar y atacar. Y siendo un equipo en todos los aspectos.

Margen de mejora del entrenador: "Es una temporada atípica. Poder trabajar diferentes aspectos es muy díficl cuando no tienes semanas completas. Sólo tienes tiempo de competir, recuperar y ya tienes el otro partido. Pero todos, el entrenador también, tenemos margen de mejora".

El Papu Gómez: "Él no ha pedido nada, no es cuestión de pedir. Imagínate que cada jugador pueda pedir… Al final los jugadores buenos se tienen que adaptar al equipo y hacer mejores al equipo. Eso es una realidad. Él es un buen jugador y así lo ha hecho desde que ha llegado. Y tiene un trabajo competitivo interno, porque su mayor exigencia hasta ahora en su carrera es el Sevilla. Él trabaja para hacernos mejores. Nuestros fundamentos de juego no es de ´donde partamos, sino dónde terminamos. Él ha partido por fuera y ha terminado por dentro muchas veces Yo miro más el trabajo con y sin balón para que las cualidades de cada uno sean lo más visibles. Cada uno tiene que ponerse en las mejores condiciones para crecer con el equipo, sea Papu, Óscar, Munir… Todo en pro del equipo".

Rakitic, clave en el tramo final: "Iván es un profesional extraordinario, que ha venido con muchísima ilusión y muchas ganas. Durante un tramo de la temporada ha sido m,uy protagonista, y ahora está siendo menos por decisiones del entrenador. Pero Iván nos va a ayudar en el tramo final de la temporada sin ninguna duda. Por lo que significa en el Sevilla y por cómo es él y por todo. Nos va a ayudar, igual que el Papu. Estamos encantados con él y nos va a seguir ayudando hasta el final de temporada".

El Sevilla más vertical de Dortmund: "El fútbol no es sencillo explicarlo. El juego tiene un matiz importante, que hay un rival enfrente, que tiene una intencionalidad y te puede influir en lo que tú hagas. Jugar en campo contrario, salir del área… Hay rivales que vienen a buscarte un poco más, y puedes transmitir más esa sensación de verticalidad, otros que no quieren salir y tienes que buscar el espacio generándolo moviendo el balón… Nosotros siempre queremos jugar bien, generar muchas ocasiones de gol y que no las generen".

El presunto paso atrás con marcador a favor: "Eso depende del rival también. Existe a veces porque el rival en los finales del partido busca un juego más directo y no tienes más remedio que echarte más atrás. El fútbol tiene ese problema, que el de enfrente también quiere jugar. Nosotros buscamos ser ofensivos y creo que se ve en los datos estadísticos del equipo".

Confianza del club en Lopetegui: "Ellos confían en lo que estamos haciendo y nosotros también confiamos en ellos. Pero la confianza hay que seguir demostrándola día a día. Y tratar de mejorar el rendimiento del Sevilla. Eso es lo que tratamos de hacer. Nos satisface esa confianza mutua. Y estamos felices. Pero el azúcar, lo justo. Hay que seguir, porque en el fútbol, lo que has hecho no vale para nada".

El gol de Bono y el de Dani Rebollo: "He ido a rematar córneres, pero con diferente suerte a Bono. Son acciones difíciles. Y curiosamente hubo otro gol, el del Betis Deportivo también. Los chicos hicieron méritos, pero bueno… No es normal que un portero marque un gol. Fue justo que marcásemos de la manera tan extraña, pero fue igualmente válida y también emocionante".