Sin alterar el gesto pese a la goleada, el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en el estreno de la Liga Europa, aunque admitió las dificultades que tuvo su equipo para abrir el marcador. El técnico sevillista realizó cambios en el once, con la idea de tener enchufada a toda la plantilla.

"El equipo ha hecho un buen partido, ha trabajado bien al rival, que aquí en su campo es fuerte. Nos obligaba a trabajar bien y esperar nuestro momento como así ha sido. A partir del primer gol ha sido todo cuesta abajo, pero ha habido que trabajar para que eso ocurriera", aseguró Lopetegui, que justificó los cambios realizados en el once por ese deseo de contar con todos los jugadores que vienen trabajando al máximo cada día: "Si llega a salir mal se hablaría si no... Tengo una responsabilidad de manejar la plantilla, todos van a ser necesarios a lo largo de las competiciones. No son rotaciones sino utilizaciones. Los que han salido que venían participando menos han competido bien, todos han demostrado que están preparados".

Quiso resaltar el técnico vasco el valor de un triunfo, no sólo por empezar con triunfo una nueva competición sino por las virtudes que exhibió su equipo. "Ganar es muy difícil en todos los sitios. Aquí este equipo aprieta y tiene experiencia europea, nos obligaba a hacer un buen partido tanto a nivel ofensivo como defensivo. En el primer tiempo apenas nos han llegado una vez y luego a raíz del primer gol todo ha sido más sencillo. Es importantísimo comenzar ganando y, además, en un campo difícil. Son seis partidos y hay que aprovechar cada uno para sumar triunfos".

Este nuevo triunfo, el cuarto de la temporada como visitante, permitirá afrontar con optimismo la visita del Real Madrid de este domingo, aunque Lopetegui prefirió saborear la victoria. "A partir de que nos montemos en el avión empezaremos a pensar en el Madrid, pero ahora déjame reposar", indicó el técnico sevillista, que vivirá un duelo especial ante su ex equipo.