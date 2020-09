El protagonista del tramo final, el goleador Munir, destacó la importancia de la victoria del Sevilla ante el Cádiz, en un partido en el que comenzó perdiendo pero al que le pudo dar la vuelta en la recta final gracias a los goles de De Jong, Rakitic y el propio Munir.

"Hemos salido enchufados al inicio, pero no hemos tenido la suerte de meter los goles que hemos tenido. Luego, en la segunda ellos nos marcan, pero hemos seguido luchando como el equipo que somos y al final hemos conseguido la victoria", ha asegurado Munir en los micrófonos de Movistar LaLiga, donde también ha señalado que venían advertidos de la dificultad que presentaría el Cádiz. "Sabíamos que nos iba a poner las cosas complicadas. Después de jugar con el Bayern teníamos que venir con las mismas ganas y como si fuera el último partido", ha asegurado el delantero hispano-marroquí al referirse a la influencia del poco descanso tras jugar el pasado jueves la Supercopa de Europa con prórroga incluida.

Para finalizar, Munir ha analizado su gol, que significó el 1-2, e incluso ha desvelado que habló sobre la jugada con el meta Cifuentes al finalizar el encuentro. "He estado hablando con él. Me aguantó bastante, se la crucé y me ha dicho que arriba era imposible llegar. Nos vamos contentos con la victoria y los tres puntos", ha señalado el hispano-marroquí, que ha comenzado la temporada con un gol decisivo para la victoria sevillista.