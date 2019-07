Óliver Torres está ya a las órdenes de Julen Lopetegui en Dallas, adonde llegó el Sevilla la pasada madrugada. El mediocampista del Sevilla es un joven que cuida mucho las redes sociales y si ayer publicó una larga carta de despedida del Oporto, agradeciendo el paso por el club portugués durante cuatro temporadas y reconociendo lo que ha aprendido allí, hoy ha publicado un vídeo, a través del Twitter del Sevilla, en el que analiza someramente su evolución como futbolista y como persona.

"Es posible que el éxito me llegara demasiado pronto. Es posible que no siempre el trabajo me haya dado el futuro deseado. Pero tengo claro que, tras mucho trabajo en silencio, siempre llegan nuevas oportunidades. Las personas se sienten realizadas cuando encuentran la felicidad haciendo lo que les gusta. A mí me gusta jugar al fútbol y estoy convencido de que aquí voy a ser feliz. No hay momento como tal, es una evolución. Ha llegado la hora, éste es mi gran paso", dice Óliver Torres como conclusión del vídeo en el que aparecen imágenes de él desde que empezó a jugar siendo un niño.

El extremeño de 24 años, además, también ha publicado un tuit agradeciendo al Sevilla el recibimiento y la oportunidad que le brinda. "¡Hola, Sevilla! Gracias por el recibimiento. Ahora trabajo y esfuerzo".

¡Hola Sevilla! 👋😊Gracias por el recibimiento. Ahora trabajo y esfuerzo. @SevillaFC https://t.co/iQqs5GNDPG — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) July 16, 2019

El lunes, poco después de ser presentado como futbolista del Sevilla para las próximas cinco temporadas, se despidió del Oporto con palabras cariñosas para su afición, dirigiendose a ellos como "mi querida familia portista". Lo hace en portugués y en español. Y deja frases como esta: "He vivido en una ciudad mágica, he conocido a personas increíbles, he cumplido el sueño de ser campeón con esta camiseta y he sentido en mi piel la raza de dragón".

De coraçao cheio. Obrigado Porto🙏🇵🇹 pic.twitter.com/1ajPVigCCk — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) July 15, 2019

Además de referirse al título de Liga con el Oporto en 2017, se despide de la afición portista así: "Gracias por cada detalle, cada sonrisa, cada mensaje, cada consejo y por tratarme siempre como a uno de los vuestros, como a un dragón".