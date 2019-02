El Sevilla FC denuncia la reventa de entradas falsificadas ante el Barcelona

El Sevilla va a denunciar a LaLiga la venta fraudulenta de entradas para el partido del pasado sábado ante el Barcelona, así como su manipulación, hechos que ha puesto en conocimiento de la Policía para su investigación.

El club, a través de un comunicado, ha explicado que estas acciones se han realizado por personas ajenas al club a través de internet y aprovechando el servicio de ventas de entradas a través de la web oficial, además, a un precio superior al fijado.

El comunicado que ha hecho público el Sevilla en la mañana de este lunes es el siguiente:

"La denuncia a través de las redes sociales de varios abonados del Sevilla FC, junto a las propias incidencias detectadas antes del comienzo del partido frente al FC Barcelona del pasado sábado, ha originado que el Sevilla FC denuncie la reventa de entradas manipuladas adquiridas, además a un precio muy superior al oficial, a través de Internet por los afectados. La falsificación de las entradas on-line no se centra en el código de barras que trae el PDF que se genera en la compra y que vale como título de acceso, por lo que para acceder al estadio no se producen problemas, sino en la manipulación de la numeración de fila y asiento, con el objeto de ofrecer entradas juntas a los compradores. En este proceso fraudulento intervienen compradores on-line, que adquieren la entrada a través de la web oficial del Sevilla FC y que posteriormente revenden esas entradas, presuntamente una vez manipuladas fraudulentamente por ellos, a plataformas on-line de venta de entradas. En la operativa por tanto se llevan a cabo dos acciones ilegales, la propia reventa por dichas plataformas y la manipulación de las entradas, que acaba perjudicando no sólo al comprador sino a abonados del club cuyos asientos se ven ocupados indebidamente. El Sevilla FC va a denunciar a LaLiga este fraude, ya que hay otros clubes que han detectado este tipo de falsificaciones, para que actúe contra estas plataformas de reventa ilegal de entradas vía on-line y encabece la lucha legal contra este tipo de reventas ilegales. Igualmente, el club denunciará ante la Policía a quienes han manipulado las entradas para revenderlas. La entidad quiere dejar claro que es absolutamente ajena a este tipo de prácticas y pide disculpas a aquellos abonados y aficionados que se han visto afectados, al tiempo que recuerda que las entradas para sus partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán solo pueden adquirirse bien en las taquillas oficiales del estadio o a través de su web oficial www.sevillafc.es. Cualquier entrada adquirida de forma distinta puede estar falsificada o en cualquier caso es objeto de reventa ilegal".