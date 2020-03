El 'feedback' de Lopetegui con "la plantilla más comprometida"

Julen Lopetegui, en la amplia entrevista concedida a SFC Radio, ha explicado cómo es la tarea de coordinación del trabajo físico, y anímico, de los futbolistas durante el confinamiento domiciliario. El técnico del Sevilla ha sido muy elogioso con sus futbolistas. "Es la plantilla más comprometido que he entrenado, seguro", ha dicho reafirmándose en una idea que ya tenía antes del obligado parón competitivo.

Tras hablar del problema del coronavirus y mandar consejos y ánimos, ha hablado en un tono más futbolístico, más técnico. "Dentro de las dificultades que tenemos tratamos de mantener el vínculo diario con los jugadores, de mantener plataformas de actividad diaria, que afecte de la menor manera posible al físico de los jugadores. Cada uno tiene unos recursos diferentes y tratamos de que se igualen esos recursos".

El guipuzcoano incluso agradece tener la cabeza puesta en esa ardua labor de continua coordinación y contacto para saber los resultados, el feedback, la respuesta de los futbolistas al trabajo propuesto. "Es bueno tener la cabeza en cosas diferentes al dichoso virus. Tenemos que evadirnos un poco y centrarnos también en la responsabilidad que tenemos porque no sabemos cuándo se va a volver a jugar".

Revisionado de partidos: "Lo que yo trato es gestionar todo este proceso de actuaciones, tanto de preparación física como interactuando con los jugadores con imágenes de los partidos, con situaciones que tienen visualizar para mejorar y otras para potenciar y reforzar. También damos vueltas a la cabeza sobre cómo podemos mejorar la interactuación diaria para que la vuelta sea lo mejor posible. Este escenario es nuevo para todos. Y cuando se habla de dos semanas, de una pequeña pretemporada, se muestra un gran desconocimiento de cómo afecta a los jugadores todo este proceso".

Soporte emocional del confinamiento: "Nos hemos repartidos entre el cuerpo técnico una serie de partidos a visualizar, para visualizar acciones individuales de los jugadores, para reforar cosas y otras que deben mejorar, para que estén entretenidos en ese feedback… Al margen del trabajo diario físico, el control del peso también, de que traten de tener la mente evadida, vamos a tratar esta semana de que tengan las herramientas individuales para soportar emocionalmente esta situación, que es importante, sobre todo a partir de estos días de confinamiento. Algunos jugadores son más fuertes que otros. Estamos ocupados en ayudar a hacer todo este proceso más digerible".

Responsabilidad de los jugadores: "Ya lo he dicho alguna vez. Es la plantilla más comprometida que he entrenado. Algunos son más jóvenes, otros no tanto. Tienen todos un compromiso grandísimo con lo que estamos trabajando. Y en ese compromiso están, entrenando, siendo inquietos, curiosos… Dentro de la inquietud, porque todos tienen padres, abuelos, tíos, gente cercana que está sufriendo. Y tratamos de compaginar ese escenario con las obligaciones que tienen. Pero me consta que todos están siendo tremendamente comprometidos, profesionales y generosos, que por otra parte es lo que tienen que hacer y lo que nos va a ayudar a todos en la posible vuelta de la competición, que cada vez dudo más, pero que puede darse".

Compromiso y ambición. "Yo siempre les he dicho que estoy orgulloso de ellos, sobre todo en los momentos menos buenos. Me han mostrado dos cosas, compromiso y ambición. Y desde esas dos situaciones se puede salir de momentos malos y crecer. Una temporada es muy larga y hay que superar momentos malos, nadie esperaba un momento tan duro como este, pero tenemos que adaptarnos de la mejor manera, estando muy abiertos a cualquier iniciativa para mejorar y con un feedback continuo con los jugadores y marcando las pautas que tenemos que marcar".

Jugadores solos y sin familia. "Algún jugador está solo, no tiene familia aquí, pero también están siendo muy fuertes mentalmente. Tratamos de estar cerca de ellos. Esto va a poner a prueba su capacidad individual y también colectiva, porque esto no estaba en ningún guion. También hay que hablar de fútbol. Yo soy entrenador, ellos son jugadores, y no se nos puede olvidar. Pero en estos momentos somos ciudadanos, personas, padres, hijos, nietos, tíos, seres humanos…"

Balance en el Sevilla hasta ahora: "Me he encontrado un club tremendamente ágil, que transmite desde el presidente hasta la figura de Monchi todo ese entusiasmo, esa ambición y ese profesionalismo. Luego una afición que es tremendamente pasional, que ha ganado mucho en los últimos años y ese ganar hace que ese nivel de exigencia la sintamos todos los que llegamos al club, yo realmente la intuía y buscaba".

Plantilla variopinta pero muy metida: "Y luego me he encontrado una plantilla de diferentes edades, de gente que estará ante sus últimos años de fútbol, otros que comienzan, otros que vienen de no tener una responsabilidad tan grande, de clubes de una exigencia menor que la del Sevilla… Pero todos tienen un grado de compromiso y de ambición muy grande. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir también, dentro de aportar nuestros matices futbolísticos y de darle una importancia tremenda al trabajo y la seriedad diarios. Y en ese aspecto estoy encantado en el club".

Monchi y la responsabilidad en el Sevilla: "La clave creo que es que todos y cada uno de los que tenemos una responsabilidad en el Sevilla trabajamos duro, cada uno en lo suyo, en una idea común, desde lo que marca el presidente hasta Monchi. Nunca había trabajado con un director deportivo como Monchi. Es una ventaja importante para un entrenador porque vive de manera, no sólo pasional, sino muy profesional y muy cercano a la realidad de las necesidades y exigencias de cada área deportiva. A veces estamos de acuerdo y a veces no, pero hemos tirado todos para delante buscando el bien del Sevilla. Todos tenemos parte de la responsabilidad en el Sevilla y así seguirá siendo".

Encantado con la ciudad y su gente: "Qué voy a decir de la ciudad y de la gente de Sevilla, la ciudad y sus gentes respiran alegría, solidaridad, generosidad. Mi familia y yo nos hemos incorporado a la sociedad sevillana de una manera fantástica".

Un equipo con recursos y matices: "En cada partido cada vez ves cosas diferentes y si lo ves diez veces, también. Estábamos empezando ser un equipo con recursos y con matices diferentes, dentro de nuestra propuesta futbolística. Desde una normalidad, a veces los matices se pueden interpretar como volantazos y no era nuestra intención, sino ser más ricos en soluciones y poco a poco lo estábamos consiguiendo y ahora trataremos de seguir en ese camino durante el confinamiento para volver con más fuerza, bien sea cuando se retome esta temporada o en la próxima, cuando nos digan".