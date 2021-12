Diez años del regreso de Reyes

Una reunión con el futbolista en persona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en noviembre desvelada por Javier Mérida en este diario fue la antesala de todo. Sería en diciembre cuando se confirmó. Diego Pablo Simeone, que acababa de aterrizar en el banquillo del Vicente Calderón, debía dar el OK definitivo a su marcha del Atlético de Madrid y, mientras, Marcelino García Toral, que había pedido a Giovani dos Santos para el Sevilla, esperaba pacientemente. Entre el 28 y el 29 del último mes de aquel año, 2011, se cerraba la operación, aunque no sería oficial hasta enero. El club lo anunció el día 4 en su página web y fue en la soleada mañana del día de Reyes, el 6, cuando una explosión de felicidad inundó el estadio –entonces con sus asientos blancos– con gran presencia de niños en las gradas.

Era el regreso de José Antonio Reyes lo que se celebró en aquellas Navidades de las que se cumplen ahora diez años, dos lustros. La operación se cerró en 3,5 millones de euros (lo mismo por lo que se había ido Diego Capel al Sporting de Portugal) más unos variables de 250.000 euros por cada una de las temporadas en las que el Sevilla se clasificara para la Champions durante la duración de su contrato (3 años y medio). Eso sí, con un tope de 500.000 euros.

Reyes regresaba en plenitud, con 28 años y tras haber adquirido una gran experiencia en clubes ganadores como el Arsenal, el Real Madrid, el Benfica o el Atlético. Se cerraba el círculo que se había quedado abierto cierto día (también de enero) de 2004, cuando José María del Nido vendía a lo grande al mayor talento salido de la carretera de Utrera iniciando así la construcción de un gran Sevilla.

Reyes, que se convirtió en leyenda del fútbol sevillano y nacional al sufrir un mortal accidente de tráfico el 1 de junio de 2019, completó en esta segunda etapa en el Sevilla 135 partidos (100 de Liga, 16 de Copa y 29 en competición europea), anotando 15 goles y logrando alzar tres títulos de Europa League. En total en el Sevilla, juntando las dos etapas, Reyes defendió los colores blanquirrojos 230 partidos, con 40 goles anotados.

Su segunda etapa estuvo marcada por un juego mucho más asentado. Sin haber perdido del todo la velocidad que lo caracterizó en su irrupción, el utrerano se convirtió más en un asistente que en un goleador. Partiendo mejor desde la banda derecha para tener más visión de juego con su genial zurda hacia dentro (como empezó a colocarlo Quique Flores en el Atlético y en el Benfica), Reyes se convirtió en un futbolista más completo.

Marcelino, que prefería a Giovani, llegó a decir de él que la espina que se le había quedado clavada en su fugaz paso por el Sevilla fue no poder disfrutar de él más tiempo, con Míchel tuvo una relación extraña que el madrileño no supo entender al no tratarlo nunca como un hombre, pero fue Emery quien, con diferencia, más rendimiento le extrajo para disfrute de los sevillistas.