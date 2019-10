El entrenador del Levante, Paco López, elogió al Sevilla como un "equipo top no sólo en España sino también en Europa". Además, reconoció que no sabe si podrá contar con el ex sevillista Campaña. "Está con un principio de amigdalitis. A ver cómo evoluciona. Ha ido el médico a su casa, ayer estaba fenomenal pero se ha encontrado mal durante esta noche. Hemos tenido a Clerc también con un virus y algún jugador más", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este viernes.

El entrenador levantinista alabó el trabajo que ha realizado Julen Lopetegui desde su llegada. "El Sevilla maneja varios registros, se le ve muy solidario y solvente en su campo. Tienen gente con mucho músculo y mucho talento", dijo sobre el equipo de su homólogo.

El entrenador valenciano aseguró que Lopetegui le parece "un excelente entrenador" y destacó que ha dado "su sello personal" en un escaso margen de tiempo. "Vamos a tratar de explotar nuestras armas tratando de minimizar esos puntos fuertes del Sevilla y así las probabilidades de irnos con algo positivo puedan aumentar. Lo más importante es sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores", declaró.

Sobre las pobres estadísticas del Levante en Nervión, aseguró. "Hemos ganado sólo una vez allí, pero cada temporada es diferente. Trataremos de hacer nuestro partido, de complicarle su juego y si tenemos que defender más atrás, intentaremos hacerlo bien".